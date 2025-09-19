Ez mellbe vághatja a családot! Ilyen örökösödési illetékkel nem mindenki számol

Általában jó hír az, ha örököl az ember. A jogszabályok szerint 2010 óta hazánkban az egyenes ági rokonok – gyermek, szülő, nagyszülő – valamint a házastárs mentesülnek az öröklési illeték alól. Ez jó hír a szűk családnak, viszont mindenki másra komoly kötelezettség hárulhat.

Sokszor meglepi az örökösöket a tény, hogy öröklési illetéket kell fizetniük

Fotó: Makovics Kornél – archív

Hogyan zajlik az öröklés 2025-ben, mikor kell fizetni öröklési illetéket?

Amikor valaki elhalálozik, örökhagyóként hátrahagyja földi javait (örökségét, más néven hagyatékát) örökösei számára (ők elsősorban az örökhagyó egyenesági leszármazottjai vagy más közeli hozzátartozói, ezek hiányában távolabbi rokonai, végakarata szerint bárki más). Az örökség a hagyatéki eljárás hivatalos keretei között kerül az örökösök birtokába (közjegyző vagy bíróság közvetítésével). Az eseményről készült hagyatékátadó végzést eljuttatják a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, aki megállapítja, hogy születik-e örökösödési illetékfizetési kötelezettség (a köznyelvben gyakran nevezik örökösödési adónak is).

Öröklési illeték

Ingatlan öröklése esetén

Tizennyolc százalék az illeték mértéke. Más vagyontárgyak (pl. autó, értékpapír, műtárgy, ékszer) esetén: 9 százalék. Az illeték alapja mindig a hagyatékban szereplő vagyontárgy tiszta értéke (forgalmi érték).

Ajándékozási illeték

Ha az öröklés nem közvetlenül történik, hanem az örökös valakitől ajándékozás útján kapja meg a vagyont (pl. végrendelet helyett ajándékozási szerződés), akkor az ajándékozási illeték szabályai vonatkoznak rá. Ennek mértéke megegyezik az öröklési illetékével: 18 százalék ingatlan, 9 százalék más vagyontárgy.

Fotó: Makovics Kornél - archív

Mi történik akkor, ha kiskorú az örökös?

Természetesen bármikor előfordulhat, hogy a hagyaték nem nagykorú személy tulajdonába kerül. Kiskorú örökös esetén az örökös nagykorúvá válásától számított 2 éven keresztül késedelmi pótlékmentesség jár az örökösödési illeték megfizetésére. Az örökösödési illeték befizetési határidő lejárta előtti fizetés esetén annyiszor 10 százalék (maximum 70 százalék) kedvezménnyel fizethető be az illeték, ahány évvel korábban teljesíti kötelezettségét az örökös.