Oroszország tiszteletbeli konzulja lett Leber Ferenc

Oroszország paksi tiszteletbeli konzuljává neveztek ki Evgeny Sztanyiszlavov, Oroszország magyarországi Nagykövete Leber Ferencet, a paksi képviselő testület tagját, valamint konzuli területté jelölte ki Tolna vármegyét. Az orosz nagykövet rezidenciáján rendezett ünnepségen Heringes Anita, Paks polgármestere, Vitalij Poljanin, az Atomstroyexport alelnöke, a Paks-2 atomerőmű építési projekt igazgatója, valamint Pavel Hudorenko, a nagykövetség konzuli osztályának vezetője.

Leber Ferenc átveszi a a konzuli tisztséget biztosító okmányt Evgeny Sztanyiszlavovtól

Forrás: Facebook

Evgeny Sztanyiszlavov megjegyezte, hogy az orosz-magyar kapcsolatok fejlődésében Paks különleges helyet foglal el. Az itt működő atomerőmű jelentőségét és a Paks II erőmű új blokkjainak építésének fontosságát aligha lehet túlbecsülni. Jelenleg mintegy 500 orosz szakember és családtagjaik dolgoznak az építkezésen. Kedvező feltételek mellett ez a szám a következő években jelentősen nőni fog – írták a nagykövetség Facebook-oldalán.