szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

21°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Együttműködés

1 órája

Oroszország tiszteletbeli konzulja lett Leber Ferenc

Címkék#nagykövetség#projekt#atomerőmű

Leber Ferenc feladata a konzuli kerületében élő, nehéz helyzetbe került orosz állampolgárok segítése lesz.

Révészné Hanol Erzsébet

Oroszország paksi tiszteletbeli konzuljává neveztek ki Evgeny Sztanyiszlavov, Oroszország magyarországi Nagykövete Leber Ferencet, a paksi képviselő testület tagját, valamint konzuli területté jelölte ki Tolna vármegyét. Az orosz nagykövet rezidenciáján rendezett ünnepségen Heringes Anita, Paks polgármestere, Vitalij Poljanin, az Atomstroyexport alelnöke, a Paks-2 atomerőmű építési projekt igazgatója, valamint Pavel Hudorenko, a nagykövetség konzuli osztályának vezetője.

Leber Ferenc átveszi a  a konzuli tisztséget biztosító okmányt Evgeny Sztanyiszlavovtól
Forrás:  Facebook

Evgeny Sztanyiszlavov megjegyezte, hogy az orosz-magyar kapcsolatok fejlődésében Paks különleges helyet foglal el. Az itt működő atomerőmű jelentőségét és a Paks II erőmű új blokkjainak építésének fontosságát aligha lehet túlbecsülni. Jelenleg mintegy 500 orosz szakember és családtagjaik dolgoznak az építkezésen. Kedvező feltételek mellett ez a szám a következő években jelentősen nőni fog – írták a nagykövetség Facebook-oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu