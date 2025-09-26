szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

14°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

43 perce

Őszi csoda: a legszebb falevél a mi udvarunkban is landolhat

Címkék#szél#fa#emlék

Brunner Mónika
Őszi csoda: a legszebb falevél a mi udvarunkban is landolhat

Forrás: Shutterstock

Már javában tart az ősz, a fák lassan aranyba borulnak, és a falevelek szőnyeget terítenek Tolna vármegye utcáira. A természet ilyenkor festi legszebb képeit, és miközben a szél titkos üzeneteket suttog a járókelők fülébe, minden falevél emléket is hordoz, mintha a nyár titkait rejtené magában. A zöldhulladék gyűjtésére idén is számíthatunk, ezért gondoskodjunk időben a biológiailag lebomló zsákok átvételéről, hogy ne csak a kertünk, hanem a lelkiismeretünk is tiszta maradjon. Mert bár az ősz a múlásról szól, a rend mindig maradandó benyomást hagy. És ki tudja, talán a legszebb falevél pont a mi udvarunkban landol.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu