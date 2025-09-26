Őszi csoda: a legszebb falevél a mi udvarunkban is landolhat

Már javában tart az ősz, a fák lassan aranyba borulnak, és a falevelek szőnyeget terítenek Tolna vármegye utcáira. A természet ilyenkor festi legszebb képeit, és miközben a szél titkos üzeneteket suttog a járókelők fülébe, minden falevél emléket is hordoz, mintha a nyár titkait rejtené magában. A zöldhulladék gyűjtésére idén is számíthatunk, ezért gondoskodjunk időben a biológiailag lebomló zsákok átvételéről, hogy ne csak a kertünk, hanem a lelkiismeretünk is tiszta maradjon. Mert bár az ősz a múlásról szól, a rend mindig maradandó benyomást hagy. És ki tudja, talán a legszebb falevél pont a mi udvarunkban landol.