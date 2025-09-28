Ne hagyd, hogy az őszi fáradtság agyonnyomjon – egyszerű trükkök, hogy friss legyél minden nap

Sokan érezzük a nyár elmúlását, a hosszú, laza esték után a hétköznapok ismét felgyorsulnak, megérkezik az iskolai vagy munkahelyi rohanás. Azonban a szeptember és az ősz nem feltétlenül kell, hogy őszi fáradtsággal, motiválatlansággal vagy szezonális depresszióval járjon – néhány egyszerű trükkel és kis odafigyeléssel könnyedén feldobhatjuk magunkat, és szervezetünk is jobban érzi majd magát.

Elkerülhetjük az őszi fáradtságot.

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Mit tehetünk az őszi fáradtság ellen?

Állítsuk vissza a biológiai óránkat

A nyári laza napirend után szeptemberben a test sokszor kimerült. Fontos, hogy fokozatosan visszaszoktassuk magunkat a pörgős hétköznapokhoz és kialakítsunk egy rendszert. Igyekezzünk minden nap időben lefeküdni, hogy szervezetünknek legyen ideje a pihenésre, töltődésre és körülbelül ugyan abban az időben felkelni még hétvégén is.

Mozogjunk rendszeresen

Nem kell azonnal teljes életmódváltásra gondolni – már napi 15-20 perc könnyed mozgás, például egy kellemes séta is sokat segít. Ez serkenti a vérkeringést, növeli az energiaszintet, és csökkenti a fáradtságot. A lényeg, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a pihenés és a testmozgás között, és ne terheljük túl magunkat.

Napfény és Vitaminok

A rövidülő nappalok miatt szervezetünk kevesebb D-vitamint termel. Ezért fontos, hogy amennyit csak lehet, töltsünk időt a szabadban – akár egy kis kertészkedéssel, kellemes sétával, sportolással vagy egy vidám játszóterezéssel a gyerekekkel. Ha ez nem mindig megoldható, érdemes D-vitamin-kiegészítőt szedni, amely hozzájárulhat a jó közérzet fenntartásához.

Emellett ajánlott ilyenkor valamilyen multivitamin fogyasztása is, hogy feltöltsük szervezetünk vitamin- és ásványi anyag raktárait. A nyári időszakban kevesebb sót viszünk be, ezért fontos pótolni az ásványi anyagokat, mint a magnézium, vas, cink, kalcium és kálium – hívja fel a figyelmet Dr. Schranz Róbert háziorvos.

Folyadékbevitel

A kiszáradás és a túlzott koffeinfogyasztás egyaránt hozzájárulhat a fáradtságérzethez. Figyeljünk arra, hogy elegendő vizet igyunk napközben, és a kávé fogyasztását időzítsük inkább a délelőtti órákra, amit akár gyógyteákkal is kiegészíthetünk a jobb hidratálás érdekében.