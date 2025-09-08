Itt a legújabb kvízünk! Most kiderül, hogy mit tud erről a csodás évszakról!

Ez alkalommal következzen az az őszi kvíz, melyben a levelek hullása, a dél felé induló madarak és a tápanyaggá alakuló klorofil mind arra várnak, hogy próbára tegye tudását! Tesztelje magát, hogy mennyire otthonos az évszakra jellemző ismeretanyagban!

Az őszi kvíz képzeletben, de utána a valóságban is elvihet bennünket kedvenc erdei kirándulóhelyünkre is, ami ebben az évszakban kiváltképp színes

Forrás: Shutterstock

Őszi kvíz hét kérdéssel

Példának okáért tudja-e, mikor kezdődik a naptári ősz, illetve a csillagászati ősz, avagy, hogy miért változik a falevelek színe? Vajon felismeri-e az évszakhoz kapcsolódó vers szerzőjét és tisztában van-e azzal, hogy a felsoroltak közül melyik madár repül utoljára dél felé? Ne aggódjon, ha a gólya vagy a halászsas kérdésén gondolkodik – itt mindenki tanulhat valami újat, az is a tudáspróba lényege! Nos, dőljön hátra, kortyoljon egy kellemes üdítőt ebben a nagy melegben, és induljon a kvízelítő az ősz jegyében.