1 órája
Itt a legújabb kvízünk! Most kiderül, hogy mit tud erről a csodás évszakról!
A levelek lassan hullani kezdenek, a madarak pedig dél felé indulnak, ez is jelzi, hogy beköszöntött egy új évszak. Erre utal hagyományos tudáspróbánk újabb állomása, az őszi kvíz. Tesztelje magát, és derítse ki, mennyire járatos az őszi ismeretekben!
Ez alkalommal következzen az az őszi kvíz, melyben a levelek hullása, a dél felé induló madarak és a tápanyaggá alakuló klorofil mind arra várnak, hogy próbára tegye tudását! Tesztelje magát, hogy mennyire otthonos az évszakra jellemző ismeretanyagban!
Őszi kvíz hét kérdéssel
Példának okáért tudja-e, mikor kezdődik a naptári ősz, illetve a csillagászati ősz, avagy, hogy miért változik a falevelek színe? Vajon felismeri-e az évszakhoz kapcsolódó vers szerzőjét és tisztában van-e azzal, hogy a felsoroltak közül melyik madár repül utoljára dél felé? Ne aggódjon, ha a gólya vagy a halászsas kérdésén gondolkodik – itt mindenki tanulhat valami újat, az is a tudáspróba lényege! Nos, dőljön hátra, kortyoljon egy kellemes üdítőt ebben a nagy melegben, és induljon a kvízelítő az ősz jegyében.
Vissza az iskolapadba – de most az olvasók felelnek!
Ez alkalommal is megadunk három-három lehetséges választ, de ne feledje: közülük minden esetben csak egy a helyes!