Tesztelje magát!

1 órája

Itt a legújabb kvízünk! Most kiderül, hogy mit tud erről a csodás évszakról!

A levelek lassan hullani kezdenek, a madarak pedig dél felé indulnak, ez is jelzi, hogy beköszöntött egy új évszak. Erre utal hagyományos tudáspróbánk újabb állomása, az őszi kvíz. Tesztelje magát, és derítse ki, mennyire járatos az őszi ismeretekben!

Szeri Árpád

Ez alkalommal következzen az az őszi kvíz, melyben a levelek hullása, a dél felé induló madarak és a tápanyaggá alakuló klorofil mind arra várnak, hogy próbára tegye tudását! Tesztelje magát, hogy mennyire otthonos az évszakra jellemző ismeretanyagban!

őszi kvíz
Az őszi kvíz képzeletben, de utána a valóságban is elvihet bennünket kedvenc erdei kirándulóhelyünkre is, ami ebben az évszakban kiváltképp színes
Forrás:  Shutterstock

Őszi kvíz hét kérdéssel

Példának okáért tudja-e, mikor kezdődik a naptári ősz, illetve a csillagászati ősz, avagy, hogy miért változik a falevelek színe? Vajon felismeri-e az évszakhoz kapcsolódó vers szerzőjét és tisztában van-e azzal, hogy a felsoroltak közül melyik madár repül utoljára dél felé? Ne aggódjon, ha a gólya vagy a halászsas kérdésén gondolkodik – itt mindenki tanulhat valami újat, az is a tudáspróba lényege! Nos, dőljön hátra, kortyoljon egy kellemes üdítőt ebben a nagy melegben, és induljon a kvízelítő az ősz jegyében.

Ez alkalommal is megadunk három-három lehetséges választ, de ne feledje: közülük minden esetben csak egy a helyes! 

1.
Mikor kezdődik a naptári ősz az északi féltekén?
2.
Mikor kezdődik idén a csillagászati ősz az északi féltekén?
3.
Minek nevezi a népi kalendárium a szeptember hónapot
4.
Miért változik meg sok növény színe ősszel?
5.
Az alábbi három közül melyik madár kezdi meg költözését hazánkból az őszi időszakban?
6.
Melyik Tolna vármegyei költő verse az Ősz és tavasz között?
7.
Sok ember kedvét megmásolja az ősz – szól a közmondás. Mire utal?

 

