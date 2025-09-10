Őszindító Völgy piac lesz vasárnap, irány Sötétvölgy!

Őszindító Völgy Piac lesz szeptember 14-én, vasárnap a Szekszárd melletti Sötétvölgyben.

Szeptember 14-én, vasárnap őszindító termelői piac lesz Sötétvölgyben, Szekszárd szomszédságában. Fotó: Kiss Albert

Eddig több mint 70 kiállító jelezte, hogy ott lesz, és elviszi a vásárlóknak a szuper termékeit. A körzet egyik legnagyobb termelői piaca nagyon népszerű, mert nem csak árusból, de vásárlóból is mindig bőven van.