Több mint hetven kiállító lesz
1 órája
Őszindító Völgy piac lesz vasárnap, irány Sötétvölgy!
Őszindító Völgy Piac lesz szeptember 14-én, vasárnap a Szekszárd melletti Sötétvölgyben.
Eddig több mint 70 kiállító jelezte, hogy ott lesz, és elviszi a vásárlóknak a szuper termékeit. A körzet egyik legnagyobb termelői piaca nagyon népszerű, mert nem csak árusból, de vásárlóból is mindig bőven van.
A kellemes hangulatú, gyönyörű környezetben várják vasárnap a szervezők az érdeklődőket reggel 9 órától.
