Több mint hetven kiállító lesz

25 perce

Őszindító Völgy piac lesz vasárnap, irány Sötétvölgy!

Szekszárd, piac, Sötétvölgy

Mauthner Ilona

Őszindító Völgy Piac lesz szeptember 14-én, vasárnap a Szekszárd melletti Sötétvölgyben.

őszindító völgy piac
Szeptember 14-én, vasárnap őszindító termelői piac lesz Sötétvölgyben, Szekszárd szomszédságában. Fotó: Kiss Albert

Eddig több mint 70 kiállító jelezte, hogy ott lesz, és elviszi a vásárlóknak a szuper termékeit. A körzet egyik legnagyobb termelői piaca nagyon népszerű, mert nem csak árusból, de vásárlóból is mindig bőven van.

A kellemes hangulatú, gyönyörű környezetben várják vasárnap a szervezők az érdeklődőket reggel 9 órától.

 

