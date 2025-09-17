Barátságtalan árak vártak ránk a piacon, de lecsót most megéri készíteni (galéria)

Gyümölcsből bőséges volt a kínálat, csak az ára lenne barátságosabb, mondta több vásárló is. Szerdán is a szilva volt a sláger, a legolcsóbban ebből a gyümölcsből lehetett vásárolni, kilójáért 550 forintot kért az árus. Lecsónak való paprikából volt még akció, igazi őszt idéző piaci nap a szerdai.

Közepes forgalom volt szerdán, Szekszárdon a piacon, inkább árusból volt több, szinte mindent lehetett venni, viszonylag jó áron. Tíz házi tojást 1200 forintért kínált egy idősebb hölgy, amikor látta, hogy továbbmegyek, utánam szólt, hogy akkor mennyiért vinném el. Végül nem kötöttünk üzletet, mert nem volt szükségem tojásra, csak az árát tudakoltam meg.

Egy füstölt árus kínálta a termékeit, nála sorban álltak a vevők, volt aki kolbászt, sonkát, szalonnát, csülköt vásárolt. Az egyik idősebb hölgy nyugdíjas utalvánnyal szeretett volna fizetni, az árus nem tudta, mit kezdjen vele, így nem fogadta el. Közben a többi vásárló felhívta a termelő figyelmét arra, hogy nyugodtan elfogadhatja, hiszen ugyanannyit ér, mint a forint, és az árus is levásárolhatja a boltokban. Végül a néni papírpénzzel fizetett.

Gyümölcsöknél maradva, a csemegeszőlő ára 1500, a kopasz barack kilójáért 1200 - 1500 forintot, a nagyobb szemű szilváért 790 forintot, a sima őszibarackért 1200-at, az alma kilójáért 400-tól 700 forintot kértek, még volt dinnye is, ennek kilóját 300 forintért adták.

Paprikából dömping, tök, uborka, burgonya a választékban

No, és ott volt a paprika, mindenféle formában. Volt aki kilóra, volt aki zsákszámra vette az almapaprikát, még mindig ez a legnépszerűbb savanyúság egyik alapja, kilóját a legtöbb árus 850 forintért mérte. Ugyancsak népszerű volt a cseresznyepaprika is – zöld és piros változatban – 2200-2500 forint között volt kilója, akárcsak a múlt héten. A chili paprikát szintén 2500 forintért mérték.

A lecsónak való paprika ára volt a legolcsóbb, kilóját több árus is 450 forintért mérte. A kápia paprika is kapós volt, 800 forintot kértek kilójáért.