Ne tervezz ügyintézést, leáll az OTP Bank!

Az egyik legnagyobb hazai pénzintézet, az OTP Bank bejelentette, hogy október első hétvégéjén karbantartási és fejlesztési munkálatokat hajtanak végre digitális rendszereiken. Ez idő alatt bankszünnapot tartanak, vagyis átmeneti OTP Bank leállásra kell számítani, ezért bizonyos online szolgáltatások nem lesznek elérhetőek – derül ki a bank hivatalos tájékoztatásából.

Az OTP Bank leállást tervez a hétvégére

Forrás: Shutterstock

OTP Bank leállás a hétvégére

„Fejlesztési okokból 2025. október 5-én reggeli 8 órától 11.40-ig az internet- és mobilbankból az OTP Lakástakarék szolgáltatások nem lesznek elérhetőek”– szerepel az OTP Bank főoldalán.

Ez azt jelenti, hogy a lakástakarékkal kapcsolatos ügyintézés a fent megadott időintervallumban nem lesz lehetséges az online felületeken. A pénzintézet hangsúlyozza, hogy a leállás oka technikai fejlesztés, amely a rendszerek megbízhatóságát és biztonságát szolgálja. Az OTP Bank arra kéri ügyfeleit, hogy az érintett időszakban ne próbálják elérni a lakástakarékkal kapcsolatos szolgáltatásokat, és amennyiben lehetséges, előre intézzék el a szükséges online műveleteket.