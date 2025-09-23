szeptember 23., kedd

Csak így megy majd

58 perce

21 év után megszűnik az OTP szolgáltatása - új felületekre kell átállni

Az OTP hivatalosan is bejelentette, hogy kisebb halasztások után november 18-án kivezetik az OTPdirekt rendszert.

Keresztes Klaudia
21 év után megszűnik az OTP szolgáltatása - új felületekre kell átállni

Forrás: Shutterstock

A jövőben az OTP lakossági ügyfelei online bankolásra és befektetéseik kezelésére már csak az új generációs digitális csatornákat használhatják, mint az OTP MobilBank és az OTP InternetBank.

A pénzintézet az OTPdirekt oldalán azt írja:

„Az új felület használatához egy online regisztráció szükséges, ekkor tudja megkötni Digitális Szolgáltatási Szerződését is. Ezt könnyedén elvégezheti az OTPdirekt „Új internetbank regisztráció” menüpontjában – néhány lépés, és máris élvezheti az új funkciók előnyeit.”

Az OTPdirektet 21 év után vezetik ki, hogy átadja a helyét a korszerűbb és biztonságosabb digitális platformoknak. A bank felhívja a figyelmet, hogy aki már használja a mobilbankot vagy az új internetbankot, annak nincs teendője.

 

