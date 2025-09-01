Elindult az Otthon Start Program: ez kell hozzá, hogy ön is igénybe vehesse a kedvezményes hitelt!

Mától, azaz szeptember 1-jétől elérhető a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel: elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb otthonteremtési programja. Az Otthon Start Program mérföldkőnek számít, mert olyan lehetőségek előtt nyitja meg a kaput a rendkívül kedvező hitel, amilyenekre még nem volt példa.

Az Otthon Start Program már hétfőtől elérhető a pénzintézeteknél. Hatalmas az érdeklődés.

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Otthon Start Program: a Tolnai pénzintézetek felkészültek

– Már a múlt hét végén megkezdődött az érdeklődés az Otthon Start Program iránt, mondta az egyik országos pénzintézet szekszárdi fiókvezetője. Nagyon sokan szeretnék igénybe venni. Hétfőn reggel pedig már sorra jönnek azok, akik szeretnék a kedvezményes hitelt felvenni. Mi a következőkre hívjuk fel a figyelmüket: először is fontos kérdés, hogy az elmúlt 10 évben 50 százalékosnál nagyobb ingatlan tulajdonrésszel rendelkezik-e az érdeklődő, ha nem akkor mehetünk tovább.

– A másik fontos kérdés: az elmúlt két évben folyamatos volt-e társadalombiztosítása, a harmadik fontos elem: mennyi a munkabére, és mennyi hitelt szeretne felvenni. Mondjuk 10 millió forintos hitelnél a havi törlesztőrészlet 60 ezer forint körül alakul. Az elvárt nettó munkabér legalább a hiteltörlesztésnek a duplája, vagy annál kicsit több. A negyedi szempont az önerő, nálunk a vételár 20 százalékát kérik. Vagyis egy 30 milliós lakásnál az elvárt önerő 6 millió forint. A többi szempont már részletkérdés, mondta a fiókvezető.

A várakozási idő – amíg a kérelemből valóban hitel lesz, miután minden papír rendben van – 3-4 hét. Fontos az is, hogy amikor a hitel lejár – maximum 25 év – a hitelt felvevő 70 évesnél nem lehet idősebb.

Cél: az első lakást vásárlók saját otthonhoz segítése

„A hétfőtől felvehető Otthon start legfontosabb jellemzője, hogy a korábbi kormányzati intézkedésekkel szemben az igénybevétel nem a családi, hanem a lakástulajdonosi helyzet függvénye. Célja elsődlegesen a többségi lakástulajdonnal nem rendelkező, elsőlakás-vásárlók saját otthonhoz jutásának elősegítése, amelyhez kedvezményes, legfeljebb 25 éves, a teljes futamidőn fix 3 százalékos kamatozású hitelt biztosít” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője az Otthon Start Program hétfői bevezetése kapcsán. A kedvezményesen felvehető összeg legfeljebb 50 millió forint. A hitelt legfeljebb százmillió forint értékű lakás vagy 150 millió forint értékű ház vásárlására vagy építésére lehet felhasználni, könnyítés, hogy adóstárs is bevonható. Korlátozást jelent, hogy a négyzetméterár nem haladhatja meg a másfél millió forintot.