Otthon Start Program: az utca emberét kérdeztük a 3 százalékos lakáshitelről (videó)

Hétfőn, szeptember elsején indult el az állami otthonteremtési támogatás, az Otthon Start Program, amely akár ötvenmillió forintos, fix három százalékos kamatozású lakáshitelt kínál azoknak, akik első lakásukat vagy házukat szeretnék megvásárolni.

Az Otthon Start Program már elérhető a pénzintézeteknél. Forrás: Shutterstock/illusztráció

Otthon Start Program: vélemények

Szekszárdon több lakost is megkérdeztünk, hallottak-e a lehetőségről, és mit gondolnak arról. A válaszok vegyesek voltak: volt, aki örömmel fogadta a hírt, mások némiképp óvatosabban fogalmaztak.

A kedvező kamat ugyanakkor sokak szerint vonzó, hiszen a piaci hitelek kamata jelenleg jóval magasabb. Zsuzsanna szekszárdi nyugdíjas elmondta, hogy nagyon szurkol a fiataloknak, hogy sikerüljön megvásárolniuk életük első lakását, házát. Hozzátette, hogy a szülőkön is múlik, hogy tudnak-e nekik segíteni önerővel.