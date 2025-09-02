szeptember 2., kedd

Szeptembertől él az ajánlat

1 órája

Otthon Start Program: az utca emberét kérdeztük a 3 százalékos lakáshitelről (videó)

Az utca emberétől kértünk véleményt Szekszárdon, a három százalékos lakáshitelről. Mint ismert, országszerte, így Tolna vármegyében is elindult hétfőtől az Otthon Start Program.

Brunner Mónika

Hétfőn, szeptember elsején indult el az állami otthonteremtési támogatás, az Otthon Start Program, amely akár ötvenmillió forintos, fix három százalékos kamatozású lakáshitelt kínál azoknak, akik első lakásukat vagy házukat szeretnék megvásárolni. 

Hétfőtől már elérhető az Otthon start program a pénzintézeteknél
Az Otthon Start Program már elérhető a pénzintézeteknél. Forrás:  Shutterstock/illusztráció

Otthon Start Program: vélemények 

Szekszárdon több lakost is megkérdeztünk, hallottak-e a lehetőségről, és mit gondolnak arról. A válaszok vegyesek voltak: volt, aki örömmel fogadta a hírt, mások némiképp óvatosabban fogalmaztak. 

A kedvező kamat ugyanakkor sokak szerint vonzó, hiszen a piaci hitelek kamata jelenleg jóval magasabb. Zsuzsanna szekszárdi nyugdíjas elmondta, hogy nagyon szurkol a fiataloknak, hogy sikerüljön megvásárolniuk életük első lakását, házát. Hozzátette, hogy a szülőkön is múlik, hogy tudnak-e nekik segíteni önerővel. 

Matild, aki Sióagárdon él, azt mondta, hogy az Otthon Start Program jó lehetőség a fiataloknak. Szilvia, Szekszárdról elmondta, hogy az otthonteremtési támogatást a családjában igénybe tudják venni. 

A program mobilapplikációs lehetőségéről itt olvashat. 

 

