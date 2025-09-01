Ötvenöt elsős kezdte meg a tanévet a szekszárdi Babits iskolában

A szokásosnál is nagyobb zsúfoltság volt hétfőn reggel Szekszárdon, a Babits általános iskola környékén, megkezdődött a tanév. Botos Ilona, az intézmény igazgatója elmondta 55 első osztályos kisdiák kezdte meg a tanulmányait, két osztályban. Összesen 441 diák tanul itt 19 osztályban.

Nagy volt reggel a tumultus a szekszárdi Babits általános iskolánál, ahol rendőrök segítették az úttesten való átkelést. Fotó: Mártonfai Dénes

A kis elsősök szépen felöltözve, kissé megszeppenve ültek a helyükön, míg a nagyobb diákok örömtől izgatottan örültek a társaikkal való találkozásnak. Az elsősöket szülők, nagyszülők is elkísérték.