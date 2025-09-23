Kirándulás
1 órája
Óvodások a szőlősorok között, szüretelni mentek a kicsik
Hétfőn délelőtt a Bátaszéki városi óvoda Nyuszi csoportja - 21 csöppség és 3 óvónéni - az egyik neves szőlőbirtokra látogattak.
A Szeleshát Szőlőbirtokon fogadták az óvodásokat. A kicsik látogatást tettek a borászat pincéjében, majd traktorba ültették őket és a szőlősorok között a szüreti munkával is megismerkedhettek.
Hauswasszer-Helle Janka, az intézmény egyik óvónénije elmondta, a kicsik nagyon élvezték, hogy szüretelhettek, sokan közülük először találkoztak ilyen helyzettel. Kis vödreikben szedegették a szőlőt.
