Óvodások a szőlősorok között, szüretelni mentek a kicsik

Címkék#szőlősor#Szeleshát Pincészet#óvodások

Mauthner Ilona

Hétfőn délelőtt a Bátaszéki városi óvoda Nyuszi csoportja - 21 csöppség és 3 óvónéni - az egyik neves szőlőbirtokra látogattak.

szüreteltek
A Nyuszi csoport óvodásai szüreteltek
Forrás:  Facebook

A Szeleshát Szőlőbirtokon fogadták az óvodásokat. A kicsik látogatást tettek a borászat pincéjében, majd traktorba ültették őket és a szőlősorok között a szüreti munkával is megismerkedhettek.

óvodások
A Bátaszéki Városi Óvoda Nyuszi csoportja a Szeleshát Pincészet bejárata előtt
Forrás:  Facebook

Hauswasszer-Helle Janka, az intézmény egyik óvónénije elmondta, a kicsik nagyon élvezték, hogy szüretelhettek, sokan közülük először találkoztak ilyen helyzettel. Kis vödreikben szedegették a szőlőt.

 

