Így változik az özvegyi nyugdíj – a különélő házastársat is érinti

Az új szabályok alkalmazása azonban nem mindenkire vonatkoznak. Nézzük, mit jelent ez az özvegyi nyugdíjnál: az új előírásokat azokban az esetekben kell alkalmazni, amikor a jogszerző (férj vagy feleség) halála 2026. június 30. után következik be. Ha a jogszerző 2026. július 1-je előtt hunyt el, akkor a 2026. június 30-án hatályban lévő rendelkezések maradnak érvényben a továbbiakban is – írta az adózóna.hu.

Az özvegyi nyugdíjat érintő változások jövő év június 30-ától lépnek életbe és a különélő házastársat is érinti

Új szabályok a házastársak és élettársak esetében

Jelenleg özvegyi nyugdíj illeti meg a házastársat, az élettársat, valamint az elvált vagy egy évnél régebb óta külön élő házastársat. (A továbbiakban a „házastárs” kifejezés ezekre a személyekre vonatkozik.)

Az új rendelkezések szerint a külön élő házastárs az együtt élő házastárssal azonos feltételek szerint jogosult lesz az özvegyi nyugdíjra a házassági kötelékre tekintettel. Jelenleg az egy évnél hosszabb ideje külön élő házastárs csak meghatározott esetben, házastársi tartásdíj esetén jogosult özvegyi nyugdíjra.

Élettársak esetében a megváltozó szabályok szerint a jövőben a kellő együttélési idővel rendelkező élettársak esetén is csak akkor keletkezik özvegyi nyugdíjra jogosultság, ha sem az elhunyt jogszerző élettársának, sem a jogszerzőnek nem állt fenn házassága a jogszerző halálakor.

Elvált házastársnak csak különleges esetben jár özvegyi nyugdíj

Míg a házastársak, és a kellő együttélési idővel rendelkező élettársak részére az általános szabályok szerint járhat özvegyi nyugdíj, az elvált házastársnak csak egy különleges esetben. Elvált házastárs akkor jogosult özvegyi nyugdíjra, ha házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg.

Ez a tartásdíj házastársi tartásdíjat (ahogy a köznyelvben ismerik: „asszonytartást”) jelent, nem gyermektartásdíjat. A tartásdíjat bírósági határozattal kell igazolni, vagy a közjegyző által hitelesített kötelezettségvállaló nyilatkozattal.

Elvált házastárs esetében a halálozás miatt elvesztett tartásdíj helyébe lép az özvegyi nyugdíj, ezért annak összege nem haladhatja meg a tartásdíj összegét. Megszűnik az özvegyi nyugdíjra való jogosultság, ha az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltése előtt házasságot köt.