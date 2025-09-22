Paks nevezetességeinél jártak a múzeumbarátok

Paks nevezetességeivel ismerkedett nemrég a Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület (SZME) tagsága. A csapat két különböző időpontban, két csoportban, ötven-ötven fővel, mentesítő buszjárattal utazott a Duna-parti városba. A kirándulók megtekintették a Városi Múzeum kiállítási anyagait, majd betértek a Jézus Szíve templomba, ahol Kőrösi Krisztián római katolikus plébános tartott ismertetést az 1901-ben átadott építményről, annak 18. századi előzményeiről. Az ízletes ebéd elfogyasztása után az egyesület tagjai felkeresték a Gárdonyi-kilátót. Hazautazás előtt még tettek egy kellemes sétát a Duna-parton. – Remek hangulatban telt mindkét paksi kirándulásunk, sok érdekes, hasznos információval, élményekkel gazdagodtunk – adott értékelést Andrásné Marton Zsuzsanna, az SZME titkára.

A Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület csoportja a paksi Jézus Szíve római katolikus templom előtt

Fotó: Beküldött fotó