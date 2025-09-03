szeptember 3., szerda

Testületi ülés

38 perce

A fizetős városnapi koncertek miatt kért szót az ülésen a paksi képviselő

Címkék#testületi ülés#Szent István Nap#Heringes Anita

Pályázat kiírásáról és támogatásáról is döntöttek. Mutatjuk, milyen határozatokat hozott legutóbbi ülésén a paksi képviselő-testület.

Révészné Hanol Erzsébet

Rendkívüli ülést tartott a múlt héten a paksi képviselő-testület. A napirendi pontok elfogadása előtt Szél Benjámin képviselő kért szót, és kifejtette, hogy sok pozitív visszajelzés érkezett a város utóbbi két nagy rendezvényével, a májusi Város napjával és az augusztusi Szent István Napokkal kapcsolatban, ám többen sérelmezték, hogy a nagyobb koncertekre belépőt kellett vennie annak, aki nem paksi, hiába kötődik a városhoz, például mert ott dolgozik. A képviselő ezért azt kérte a testülettől, hogy összegezzék a pénzügyi tapasztalatokat, és azt figyelembe véve határozzanak a továbbiakról. Válaszában Heringes Anita polgármester elmondta, hogy a belépődíj bevezetése a paksiak védelmében hozott jó döntés, de valóban szükséges az érveket egyeztetni a jobb megoldás érdekében. A városvezető azt is közölte, hogy lezárult a strand úszómedencéjének felújítására kiírt harmadik közbeszerzési eljárás, és mivel ezúttal négy ajánlat érkezett, van esély a kivitelező kiválasztására – tudósított a TelePaks.

Paks képviselő-testülete
Rendkívüli ülést tartott a paksi képviselő-testület
Fotó: Molnár Gyula (archív)

Ezeket a döntéseket hozta a paksi képviselő-testület

Ezt követően határozatot fogadott el a testület arról, hogy pályázatot írnak ki a Paksi Életfa Idősek Otthona intézményvezetői állására a 2026. január 1-től 2030. december 31-ig tartó időszakra. Határoztak továbbá az önkormányzat által fenntartott óvodák vezetői illetményeinek megállapításáról. Ezen felül jóváhagyta a képviselő-testület a hagyományos és az iparosított technológiával épült lakások energiamegtakarítását eredményező beruházások önkormányzati támogatására beérkező érvényes pályázatok finanszírozását. A kiírásra 120 pályázat érkezett, támogatásukra 50 millió forint áll rendelkezésre a költségvetésben. Egyhangú döntés született arról is, hogy Paks testvértelepülési megállapodást köt a fehéroroszországi Osztroveccel.

Az egyebek napirendi pontban Heringes Anita arról adott tájékoztatást, hogy a régi rendelőintézet épületéről január óta folynak a tárgyalások a tulajdonos KÉSZ Kft.-vel. Az ingatlan sorsa azonban egyelőre bizonytalan, viszont az utóbbi időben többször is illetéktelenek hatoltak be az épületbe. Az önkormányzat részéről ezt jelezték a tulajdonosnak, aki gondoskodott a nyílászárók bedeszkázásáról, és „Kamerával megfigyelt terület” figyelmeztetést helyeztek ki.

 

