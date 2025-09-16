Teol.hu videó
1 órája
Perceken belül átadják a szekszárdi Sipos Márton Sportuszodát – Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond (videó, galéria)
Hamarosan megnyitják a Sipos Márton Sportuszodát, amelynek átadására Orbán Viktor miniszterelnök is Szekszárdra érkezik. Kollégánk már a helyszínen van. Elmondása szerint már most több ezren gyűltek össze a szekszárdi Sipos Márton Sportuszoda előtt. A létesítmény ünnepélyes átadására délután négy órakor kerül sor, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond. Az érdeklődőket már most színpadi produkciók és zenészek szórakoztatják. A helyszínt rengeteg rendőr biztosítja, és jól látható, hogy nemcsak Szekszárdról és a környező településekről, hanem az ország különböző részeiről is sokan érkeztek.
Perceken belül átadják a szekszárdi Sipos Márton Sportuszodát – Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondFotók: Mártonfai Dénes
Teol.hu videó
