Perceken belül átadják a szekszárdi Sipos Márton Sportuszodát – Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond (GALÉRIA)

Bencze Péter

Hamarosan megnyitják a Sipos Márton Sportuszodát, amelynek átadására Orbán Viktor miniszterelnök is Szekszárdra érkezik. Kollégánk már a helyszínen van. Elmondása szerint már most több ezren gyűltek össze a szekszárdi Sipos Márton Sportuszoda előtt. A létesítmény ünnepélyes átadására délután négy órakor kerül sor, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond. Az érdeklődőket már most színpadi produkciók és zenészek szórakoztatják. A helyszínt rengeteg rendőr biztosítja, és jól látható, hogy nemcsak Szekszárdról és a környező településekről, hanem az ország különböző részeiről is sokan érkeztek.

Már a megnyitó előtt hatalams tömeg várakozik az új sportuszoda előtt
Fotó: Mártonfai Dénes

Perceken belül átadják a szekszárdi Sipos Márton Sportuszodát – Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond

Fotók: Mártonfai Dénes

 

