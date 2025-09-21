A név kötelez

Elég csak a történelem és a kultúra lapjaira pillantani. Itt van például Péter apostol, akire sziklát lehetett építeni. Vagy Péter, az orosz cár, aki birodalmat formált át vaskezű határozottsággal. Vagy ott van a mindennapok számtalan Pétere, aki – talán kevésbé látványosan, de – ugyanolyan rendíthetetlenül áll helyt a maga világában. A Péter névben van valami egyszerű szilárdság, egyenes tartás, amihez nem kell nagy gesztus, mégis érezni lehet, hogy ott rejlik mögötte az eltökéltség. Nem véletlen, hogy a Péterekről sokan azt gondolják: ha egyszer belevágnak valamibe, akkor azt végig is viszik. Persze, igaz, hogy egy jól csengő név felkeltheti a figyelmet például egy állásinterjún, de önmagában az még valószínűleg nem visz sikerre. Ahhoz több kell: munka, elszántság, bátorság. És ebben a Péterek sosem maradnak adósok. Nem futamodnak meg, nem keresnek kerülőutat – inkább nekimennek a falnak, és előbb-utóbb át is törik azt.

A Péter még mindig népszerű névnek számít

Forrás: MW Archív

A Péter a legmenőbb név

És ha valaki mégis megkérdőjelezné mindezt, nos, akkor csak egy apró, ártatlan kérdéssel lehet visszavágni:

– Neked mi a keresztneved?

Mert bármilyen választ is ad, a végén úgyis rá kell jönnie: kevés név bír akkora súllyal és tartással, mint a Péter. És ha valami, hát ez tényleg kötelez.