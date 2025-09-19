szeptember 19., péntek

Közbiztonság

1 órája

Polgárőr Akadémián képezték magukat a rend önkéntes őrei

Címkék#Polgárőr Akadémia#képzés#polgárőrség

Igalon, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában tartják a Polgárőr Akadémia legújabb tanfolyamát. A résztvevők között Tolna vármegyeiek is vannak.

Révészné Hanol Erzsébet

A Polgárőr Akadémia jelenleg a polgárőrség legmagasabb szintű képzése. A huszonharmadik kurzus a héten kezdődött Igalon, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában. A képzésen huszonhat egyesületi vezető vesz részt, köztük Tolna vármegyei polgárőrök is. A hétfői megnyitón dr. Túrós András, Országos Polgárőr Szövetség elnöke köszöntötte őket. Beszédében kiemelte, hogy a szervezet nélkülözhetetlen bűnmegelőzési tevékenységet végez, és a rendőrség, a rendészeti szervezetek, az önkormányzatok egyaránt megbecsülik a polgárőrséget.

Dr. Túrós András, Országos Polgárőr Szövetség elnöke nyitotta meg a Polgárőr Akadémia új tanfolyamát
Fotó: Mártonfai Dénes

A résztvevők egyebek mellett tanulnak a rendészeti feladatokról, az egyesületek jogállásáról és gazdálkodásáról, de előadásokat hallhatnak a büntetőjogról, a bűnmegelőzési technikákról és kommunikációról, az önkormányzatokkal való együttműködésről, valamint az intézkedéstechnikáról is. 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
