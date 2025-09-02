szeptember 2., kedd

3 órája

Körömrágós filmekkel várnak mindenkit a vármegyei mozik

Címkék#Babits Mihály Kulturális Központ#thriller#vígjáték#mozi

Ez már 2025. őszének első hete. Közzétesszük a Tolna vármegyei programokat.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, 2025, hétköznapi programok. 

programok
Tolna vármegye, programok, moziműsorok. Az ősz első hetében vígjáték, thriller és horror is várja  a mozilátogatókat
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Programok az ősz első hetén 

Hétfő
Mozi
Paks Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 14.50. Fegyverek (amerikai horror), 16.35. Rózsák háborúja (amerikai-brit feliratos vígjáték), 19 óra. 

Kiállítás
Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ: Mona Vintan és Papp József keramikus szobrászművészek: Kíváncsian jöttünk című kiállításának megnyitója, 17.30. 

Kedd
Mozi
Szekszárd Többesélyes szerelem (finn-amerikai vígjáték), 17 óra. Veszélyes állatok (amerikai thriller), 19.30. 

Paks Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai családi vígjáték), 14.45. Rózsák háborúja (amerikai-brit feliratos vígjáték), 16.55. Többesélyes szerelem (finn-amerikai vígjáték), 19 óra. 

Szerda
Mozi
Szekszárd Többesélyes szerelem (finn-amerikai vígjáték), 17 óra. Veszélyes állatok (amerikai thriller), 19.30. 
Paks Többesélyes szerelem (finn-amerikai vígjáték), 14.55. Senki 2 (amerikai bűnügyi film), 17.10. Rózsák háborúja (amerikai-brit feliratos vígjáték), 19 óra. 

Csütörtök

Mozi
Paks Fegyverek (amerikai horror), 14.45. Nászkáosz (belga-francia vígjáték), 17.10. Rajtakapva (amerikai bűnügyi thriller), 19 óra. 

Völgység 300
Bonyhád Vörösmarty Mihály Művelődési Központ: A magyartarka fajta völgységi kötődései. Előadó: Dr. Füller Imre (Magyartarka Tenyésztők Egyesülete), 16 óra. Völgység 300 - középpontban a tarka szarvasmarha helytörténei kiállítás megnyitója, 17 óra. 

Péntek

Mozi 
Paks Lili, és a kenguru (ausztrál családi vígjáték), 15.55. Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar romantikus vígjáték), 18 óra. Páratlan párosok (amerikai vígjáték) 20 óra. 

A bölcskei mozi szabadság miatt zárva tart. A következő vetítést szeptember tizenkettedikén tartják. 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
