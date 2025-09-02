1 órája
Körömrágós filmekkel várnak mindenkit a vármegyei mozik
Ez már 2025. őszének első hete. Közzétesszük a Tolna vármegyei programokat.
Tolna vármegye, 2025, hétköznapi programok.
Programok az ősz első hetén
Hétfő
Mozi
Paks Csupasz pisztoly (amerikai bűnügyi vígjáték), 14.50. Fegyverek (amerikai horror), 16.35. Rózsák háborúja (amerikai-brit feliratos vígjáték), 19 óra.
Kiállítás
Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ: Mona Vintan és Papp József keramikus szobrászművészek: Kíváncsian jöttünk című kiállításának megnyitója, 17.30.
Kedd
Mozi
Szekszárd Többesélyes szerelem (finn-amerikai vígjáték), 17 óra. Veszélyes állatok (amerikai thriller), 19.30.
Paks Már megint nem férek a bőrödbe (amerikai családi vígjáték), 14.45. Rózsák háborúja (amerikai-brit feliratos vígjáték), 16.55. Többesélyes szerelem (finn-amerikai vígjáték), 19 óra.
Szerda
Mozi
Szekszárd Többesélyes szerelem (finn-amerikai vígjáték), 17 óra. Veszélyes állatok (amerikai thriller), 19.30.
Paks Többesélyes szerelem (finn-amerikai vígjáték), 14.55. Senki 2 (amerikai bűnügyi film), 17.10. Rózsák háborúja (amerikai-brit feliratos vígjáték), 19 óra.
Csütörtök
Mozi
Paks Fegyverek (amerikai horror), 14.45. Nászkáosz (belga-francia vígjáték), 17.10. Rajtakapva (amerikai bűnügyi thriller), 19 óra.
Völgység 300
Bonyhád Vörösmarty Mihály Művelődési Központ: A magyartarka fajta völgységi kötődései. Előadó: Dr. Füller Imre (Magyartarka Tenyésztők Egyesülete), 16 óra. Völgység 300 - középpontban a tarka szarvasmarha helytörténei kiállítás megnyitója, 17 óra.
Péntek
Mozi
Paks Lili, és a kenguru (ausztrál családi vígjáték), 15.55. Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar romantikus vígjáték), 18 óra. Páratlan párosok (amerikai vígjáték) 20 óra.
A bölcskei mozi szabadság miatt zárva tart. A következő vetítést szeptember tizenkettedikén tartják.