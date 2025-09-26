Senki sem fog unatkozni: szüreti napok, koncertek, színes programok a hétvégi kínálatban

szeptember 26., péntek

Közzétesszük a programokat 2025. szeptember huszonhatodika péntektől vasárnapig. A programok tartalmazzák a moziműsort.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, programok, 2025. szeptemberének utolsó hétvégéje.

Közzétesszük a programokat 2025. szeptember huszonhatodika péntektől vasárnapig. A programok tartalmazzák a moziműsort. kiskedvencek elszabadulva fotó: MW
Programok, 2025. szeptember utolsó hétvégéjének napjai. A fotó egy jelenet a Kiskedvencek elszabadulva című animációból, amelyben a kiskedvencek a száguldó vonaton küzdenek Hans, a borz ellen Fotó: MW 

Programok péntektől

Péntek 

Mozi 

Szekszárd Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 15 óra. Fesztiválország (magyar zenés dokumentumfilm), 17 óra. Világvége után (amerikai sci-fi vígjáték), 19.30. 

Paks Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 16.10. Mágikus, meseszép utazás (amerikai romantikus film), 17.55. Kontakt (amerikai thriller), 20 óra. 

Bölcske Lili és a kenguru (osztrák vígjáték), 16 óra. Mágikus, meseszép utazás (amerikai romantikus film), 18 óra. Rajtakapva (amerikai thriller), 20.30. 

Előadás

Szekszárd Mathias Corvinus Collegium (MCC) képzési központ: Dinoszaurusz-kutatás Magyarországon és a nagyvilágban. Előadó: Ősi Attila egyetemi tanár, az MTA doktora, 16 óra.

Falunap

Dunaszentgyörgy Nagyjátszótér: Közönségtalálkozó ismert helyi sportolókkal, 18 óra. Kovács Alíz (Voice), 19 óra. Tábortűz, szalonnasütés, 20 óra.  

Megemlékezés

Györe játszótér, műfüves pálya: Györei Kútvölgy-park átadás és megemlékezés a 790 éves Györéről, 17 óra. 

Önkéntesek Napja 2025

Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ előtere és a sétány: Szekszárdi Gitár Együttes, 9.320. Mesz Dance, 10 óra. Pole Paradise (rúd fitness), 12.20. Origo Dance Stúdió, 14.30. 

Szerencsekoncertek

Szekszárd Béla király tér: A Szerencsejáték Zrt. ingyenes programsorozata. Koncertek: Első Emelet és Black II Black, 18 óra.

Szüreti mulatság

Györköny Tolnai Lajos Művelődési Ház: Szüreti felvonulás, 13.30. Műjus tér: szórakoztató műsor. Fellép: Györkönyi Country Tánccsoport, Kisdorogi Székely Népdalkör, 16 óra. Bebe, 18 óra. Tolnai Lajos Művelődési Ház: Szüreti batyus bál, 21 óra. 

Hans a bosszúszomjas borz. A kiskedvencek elszabadulva című animáció egyik főszereplője Fotó: MW

Szombat

Mozi

Szekszárd Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 15 óra. Mágikus, merész, meseszép utazás (amerikai filmdráma), 17 óra. Világvége után (amerikai sci-fi), 20 óra. 

Paks Disney channel ovis moziklub (amerikai animáció), 10 óra. Démonok között - utolsó rítusok (amerikai horror), 11.30. Az elrabolt lány (amerikai-brit thriller), 14 óra. Rosszfiúk 2. (amerikai animáció), 16.05. Hívatlanok - második fejezet (amerikai-brit horror), 18.05. Egyik csata a másik után (amerikai bűnügyi film), 20 óra. 

Falunap

Dunaszentgyörgy Nagyjátszótér: Főzőverseny, 9 óra. Tamás Éva játéktára, 10.30. Szüreti felvonulás, 15 óra. Kovács Gergő, 18 óra. Sztárvendég: Biga, 19 óra. Szüreti bál a Szabó Zenekarral, 21.30. 

Kórus ünnepség

Bonyhád Vörösmarty Mihály Művelődési Központ: Rónai Józsefné Német Nemzetiségi Kórus 45. jubileumi ünnepsége, 15 óra. 

XIII. Hajdina fesztivál

Györe Kútvölgy park: főzési lehetőség, 9 óra.  Templom Általános Iskola és környéke: ebéd, térzene, Wery Take, 12 óra. Polgármesteri Hivatal: ünnepi felvonulás, 14 óra. Polgármesteri köszöntő, 15.30. Kulturális műsor: Györei Kútvölgy óvodások, Csillagösvény Néptánc Egyesület, Máré Hagyományőrző Tánccsoport Magyaregregy, 16 óra. MikiNiki és a Csinibabák, 19 óra. Hangszerelem Zenestúdió koncertegyüttes, 20 óra. Tűzijáték, 21 óra. Fesztiválsátor: bál. Zene: Keybi, 21.10. 

Vasárnap 

Mozi 

Szekszárd Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 15 óra. Mágikus, merész, meseszép utazás (amerikai filmdráma), 17 óra. Fesztiválország (magyar zenés dokumentumfilm), 20 óra. 

Paks Disney channel ovis moziklub (amerikai animáció), 10 óra. Mágikus, merész, meseszép utazás (amerikai filmdráma), 12.15. Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 14.20. Egyik csata a másik után (amerikai bűnügyi film), 16.05. Hívatlanok - második fejezet (amerikai-brit horror), 19 óra. 

Istentisztelet és koncert

Murga műemlék evangélikus templom: Hálaadó istentisztelet, 11 óra. Ünnepi orgonakoncert trombitával. Orgonán játszik: Teleki Miklós Artisjus-díjas orgona- és zongoraművész. Közreműködik: Simai László trombitaművész, 13.30. 

 

