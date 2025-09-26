Senki sem fog unatkozni: szüreti napok, koncertek, színes programok a hétvégi kínálatban

Tolna vármegye, programok, 2025. szeptemberének utolsó hétvégéje.

Programok péntektől

Péntek

Mozi

Szekszárd Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 15 óra. Fesztiválország (magyar zenés dokumentumfilm), 17 óra. Világvége után (amerikai sci-fi vígjáték), 19.30.

Paks Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 16.10. Mágikus, meseszép utazás (amerikai romantikus film), 17.55. Kontakt (amerikai thriller), 20 óra.

Bölcske Lili és a kenguru (osztrák vígjáték), 16 óra. Mágikus, meseszép utazás (amerikai romantikus film), 18 óra. Rajtakapva (amerikai thriller), 20.30.

Előadás

Szekszárd Mathias Corvinus Collegium (MCC) képzési központ: Dinoszaurusz-kutatás Magyarországon és a nagyvilágban. Előadó: Ősi Attila egyetemi tanár, az MTA doktora, 16 óra.

Falunap

Dunaszentgyörgy Nagyjátszótér: Közönségtalálkozó ismert helyi sportolókkal, 18 óra. Kovács Alíz (Voice), 19 óra. Tábortűz, szalonnasütés, 20 óra.

Megemlékezés

Györe játszótér, műfüves pálya: Györei Kútvölgy-park átadás és megemlékezés a 790 éves Györéről, 17 óra.

Önkéntesek Napja 2025

Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ előtere és a sétány: Szekszárdi Gitár Együttes, 9.320. Mesz Dance, 10 óra. Pole Paradise (rúd fitness), 12.20. Origo Dance Stúdió, 14.30.

Szerencsekoncertek

Szekszárd Béla király tér: A Szerencsejáték Zrt. ingyenes programsorozata. Koncertek: Első Emelet és Black II Black, 18 óra.

Szüreti mulatság

Györköny Tolnai Lajos Művelődési Ház: Szüreti felvonulás, 13.30. Műjus tér: szórakoztató műsor. Fellép: Györkönyi Country Tánccsoport, Kisdorogi Székely Népdalkör, 16 óra. Bebe, 18 óra. Tolnai Lajos Művelődési Ház: Szüreti batyus bál, 21 óra.

Szombat

Mozi

Szekszárd Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 15 óra. Mágikus, merész, meseszép utazás (amerikai filmdráma), 17 óra. Világvége után (amerikai sci-fi), 20 óra.

Paks Disney channel ovis moziklub (amerikai animáció), 10 óra. Démonok között - utolsó rítusok (amerikai horror), 11.30. Az elrabolt lány (amerikai-brit thriller), 14 óra. Rosszfiúk 2. (amerikai animáció), 16.05. Hívatlanok - második fejezet (amerikai-brit horror), 18.05. Egyik csata a másik után (amerikai bűnügyi film), 20 óra.