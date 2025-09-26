1 órája
Senki sem fog unatkozni: szüreti napok, koncertek, színes programok a hétvégi kínálatban
Közzétesszük a programokat 2025. szeptember huszonhatodika péntektől vasárnapig. A programok tartalmazzák a moziműsort.
Tolna vármegye, programok, 2025. szeptemberének utolsó hétvégéje.
Programok péntektől
Péntek
Mozi
Szekszárd Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 15 óra. Fesztiválország (magyar zenés dokumentumfilm), 17 óra. Világvége után (amerikai sci-fi vígjáték), 19.30.
Paks Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 16.10. Mágikus, meseszép utazás (amerikai romantikus film), 17.55. Kontakt (amerikai thriller), 20 óra.
Bölcske Lili és a kenguru (osztrák vígjáték), 16 óra. Mágikus, meseszép utazás (amerikai romantikus film), 18 óra. Rajtakapva (amerikai thriller), 20.30.
Előadás
Szekszárd Mathias Corvinus Collegium (MCC) képzési központ: Dinoszaurusz-kutatás Magyarországon és a nagyvilágban. Előadó: Ősi Attila egyetemi tanár, az MTA doktora, 16 óra.
Falunap
Dunaszentgyörgy Nagyjátszótér: Közönségtalálkozó ismert helyi sportolókkal, 18 óra. Kovács Alíz (Voice), 19 óra. Tábortűz, szalonnasütés, 20 óra.
Megemlékezés
Györe játszótér, műfüves pálya: Györei Kútvölgy-park átadás és megemlékezés a 790 éves Györéről, 17 óra.
Önkéntesek Napja 2025
Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ előtere és a sétány: Szekszárdi Gitár Együttes, 9.320. Mesz Dance, 10 óra. Pole Paradise (rúd fitness), 12.20. Origo Dance Stúdió, 14.30.
Szerencsekoncertek
Szekszárd Béla király tér: A Szerencsejáték Zrt. ingyenes programsorozata. Koncertek: Első Emelet és Black II Black, 18 óra.
Szüreti mulatság
Györköny Tolnai Lajos Művelődési Ház: Szüreti felvonulás, 13.30. Műjus tér: szórakoztató műsor. Fellép: Györkönyi Country Tánccsoport, Kisdorogi Székely Népdalkör, 16 óra. Bebe, 18 óra. Tolnai Lajos Művelődési Ház: Szüreti batyus bál, 21 óra.
Szombat
Mozi
Szekszárd Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 15 óra. Mágikus, merész, meseszép utazás (amerikai filmdráma), 17 óra. Világvége után (amerikai sci-fi), 20 óra.
Paks Disney channel ovis moziklub (amerikai animáció), 10 óra. Démonok között - utolsó rítusok (amerikai horror), 11.30. Az elrabolt lány (amerikai-brit thriller), 14 óra. Rosszfiúk 2. (amerikai animáció), 16.05. Hívatlanok - második fejezet (amerikai-brit horror), 18.05. Egyik csata a másik után (amerikai bűnügyi film), 20 óra.
Falunap
Dunaszentgyörgy Nagyjátszótér: Főzőverseny, 9 óra. Tamás Éva játéktára, 10.30. Szüreti felvonulás, 15 óra. Kovács Gergő, 18 óra. Sztárvendég: Biga, 19 óra. Szüreti bál a Szabó Zenekarral, 21.30.
Kórus ünnepség
Bonyhád Vörösmarty Mihály Művelődési Központ: Rónai Józsefné Német Nemzetiségi Kórus 45. jubileumi ünnepsége, 15 óra.
XIII. Hajdina fesztivál
Györe Kútvölgy park: főzési lehetőség, 9 óra. Templom Általános Iskola és környéke: ebéd, térzene, Wery Take, 12 óra. Polgármesteri Hivatal: ünnepi felvonulás, 14 óra. Polgármesteri köszöntő, 15.30. Kulturális műsor: Györei Kútvölgy óvodások, Csillagösvény Néptánc Egyesület, Máré Hagyományőrző Tánccsoport Magyaregregy, 16 óra. MikiNiki és a Csinibabák, 19 óra. Hangszerelem Zenestúdió koncertegyüttes, 20 óra. Tűzijáték, 21 óra. Fesztiválsátor: bál. Zene: Keybi, 21.10.
Vasárnap
Mozi
Szekszárd Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 15 óra. Mágikus, merész, meseszép utazás (amerikai filmdráma), 17 óra. Fesztiválország (magyar zenés dokumentumfilm), 20 óra.
Paks Disney channel ovis moziklub (amerikai animáció), 10 óra. Mágikus, merész, meseszép utazás (amerikai filmdráma), 12.15. Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animáció), 14.20. Egyik csata a másik után (amerikai bűnügyi film), 16.05. Hívatlanok - második fejezet (amerikai-brit horror), 19 óra.
Istentisztelet és koncert
Murga műemlék evangélikus templom: Hálaadó istentisztelet, 11 óra. Ünnepi orgonakoncert trombitával. Orgonán játszik: Teleki Miklós Artisjus-díjas orgona- és zongoraművész. Közreműködik: Simai László trombitaművész, 13.30.