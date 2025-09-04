szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

29°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ennek sokan örülnek

1 órája

A régióban is meghatározó sportfejlesztésre készülnek Szekszárdon

Címkék#sportfejlesztési koncepció#Szekszárd#sportfejlesztés

Új sportlétesítménnyel gazdagodik Szekszárd: a város közgyűlése legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a Szekszárdi Tudásközpont melletti területen épül meg a modern pumpapálya, amely nemcsak a helyiek szabadidős sportolását segíti, hanem a régióban is kiemelkedő versenyhelyszínné válhat. Ezt tudni eddig az új pumpapálya előkészítéséről.

Bencze Péter

A projekt az Országos Bringapark Program 2025 keretében valósul meg, „Kerékpáros pumpapálya kialakítása Szekszárdon” címmel. A beruházás több mint 64 millió forintos összköltségvetésből készül, amelynek jelentős részét – 38,6 millió forintot – pályázati támogatás fedezi. Az önkormányzat emellett 25,7 millió forint önerőt biztosít a város 2025-ös költségvetéséből.

A Tudásközpont melletti területen épül majd a pumpapálya. A tervek szerint később egy tornacsarnok is helyet adhat majd itt
A Tudásközpont melletti területen épül majd a pumpapálya. A tervek szerint később egy tornacsarnok is helyet adhat majd itt
Fotó: Mártonfai Dénes

 

Miért a Tudásközpont mellett épül meg?

A pumpapálya eredetileg a sportcsarnok előtti füves területre került volna. Időközben azonban megkezdődött az új, multifunkcionális sportcsarnok tervezése ugyanazon a környéken, így az eredeti helyszín ütközött a jövőbeli fejlesztésekkel. Ráadásul a terület jelentős közműkiváltást igényelt volna, amely komoly pluszköltségeket rótt volna a városra.

A szakemberek ezért új helyszíneket vizsgáltak meg, és végül a Tudásközpont melletti, önkormányzati vagyonkezelésben lévő ingatlan bizonyult a legalkalmasabbnak. A pálya a telek keleti, a Tudásközpont felőli részén kap helyet, úgy, hogy illeszkedjen a terület későbbi fejlesztési lehetőségeihez is. Ez a döntés költséghatékonyabb megoldást jelent, és hosszú távon biztosítja a pálya fenntarthatóságát.

Milyen lesz az új pumpapálya?

A tervek szerint egy 200 méter hosszú, 620 négyzetméteres, úgynevezett médium pumpapálya épül, amely egyszerre nyújt majd élményt a kezdőknek és komoly kihívást a gyakorlott kerékpárosoknak. Az ilyen pályák különlegessége, hogy pedálozás nélkül, a test mozgásával lehet lendületet venni rajtuk, így nemcsak sporteszközként, hanem fejlesztő játéktérként is szolgálják a fiatalokat.

A kivitelezés előkészítése már megkezdődött: a kiviteli terveket a Northern Lines Kft. készíti, a munkálatok várhatóan a jövő évben indulhatnak, a befejezés határideje pedig 2026. március 31.

Regionális szerep és közösségi célok

Az önkormányzat nemcsak helyi szabadidős célokra szánja a pumpapályát: a létesítmény alkalmas lesz regionális kerékpáros versenyek megrendezésére is, ami Szekszárdot új sporttérképre helyezheti. A város vezetése hangsúlyozta, hogy a fejlesztés illeszkedik a fiatalok sportolási lehetőségeit bővítő programokhoz, valamint a szekszárdi sportinfrastruktúra átfogó modernizációjához.

Berlinger Attila polgármester az előterjesztésben kiemelte:
„A pumpapálya nemcsak a kerékpáros közösségnek, hanem a város egészének értékes beruházás. A Tudásközpont melletti helyszín ideális, hiszen könnyen megközelíthető, központi elhelyezkedésű, és hosszú távon biztosítja, hogy Szekszárd a régióban is meghatározó sportközpont maradjon.”

A fejlesztés így egyszerre szolgálja a sport iránt elkötelezett fiatalokat, a családokat és a versenysport szereplőit, hozzájárulva ahhoz, hogy Szekszárd modern, aktív életmódot támogató városként erősítse pozícióját a térségben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu