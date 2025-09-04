A régióban is meghatározó sportfejlesztésre készülnek Szekszárdon

A projekt az Országos Bringapark Program 2025 keretében valósul meg, „Kerékpáros pumpapálya kialakítása Szekszárdon” címmel. A beruházás több mint 64 millió forintos összköltségvetésből készül, amelynek jelentős részét – 38,6 millió forintot – pályázati támogatás fedezi. Az önkormányzat emellett 25,7 millió forint önerőt biztosít a város 2025-ös költségvetéséből.

A Tudásközpont melletti területen épül majd a pumpapálya. A tervek szerint később egy tornacsarnok is helyet adhat majd itt

Fotó: Mártonfai Dénes

Miért a Tudásközpont mellett épül meg?

A pumpapálya eredetileg a sportcsarnok előtti füves területre került volna. Időközben azonban megkezdődött az új, multifunkcionális sportcsarnok tervezése ugyanazon a környéken, így az eredeti helyszín ütközött a jövőbeli fejlesztésekkel. Ráadásul a terület jelentős közműkiváltást igényelt volna, amely komoly pluszköltségeket rótt volna a városra.

A szakemberek ezért új helyszíneket vizsgáltak meg, és végül a Tudásközpont melletti, önkormányzati vagyonkezelésben lévő ingatlan bizonyult a legalkalmasabbnak. A pálya a telek keleti, a Tudásközpont felőli részén kap helyet, úgy, hogy illeszkedjen a terület későbbi fejlesztési lehetőségeihez is. Ez a döntés költséghatékonyabb megoldást jelent, és hosszú távon biztosítja a pálya fenntarthatóságát.

Milyen lesz az új pumpapálya?

A tervek szerint egy 200 méter hosszú, 620 négyzetméteres, úgynevezett médium pumpapálya épül, amely egyszerre nyújt majd élményt a kezdőknek és komoly kihívást a gyakorlott kerékpárosoknak. Az ilyen pályák különlegessége, hogy pedálozás nélkül, a test mozgásával lehet lendületet venni rajtuk, így nemcsak sporteszközként, hanem fejlesztő játéktérként is szolgálják a fiatalokat.

A kivitelezés előkészítése már megkezdődött: a kiviteli terveket a Northern Lines Kft. készíti, a munkálatok várhatóan a jövő évben indulhatnak, a befejezés határideje pedig 2026. március 31.

Regionális szerep és közösségi célok

Az önkormányzat nemcsak helyi szabadidős célokra szánja a pumpapályát: a létesítmény alkalmas lesz regionális kerékpáros versenyek megrendezésére is, ami Szekszárdot új sporttérképre helyezheti. A város vezetése hangsúlyozta, hogy a fejlesztés illeszkedik a fiatalok sportolási lehetőségeit bővítő programokhoz, valamint a szekszárdi sportinfrastruktúra átfogó modernizációjához.