Ragacs – csak mert a bosszantás külön örömet okoz

Egy másik eset. Vettem egy cipőt, azt mondják márkás, én nem értek hozzá, de láttam ragasztottak bele egy cetlit, hogy enyhén vízálló, és hogy mivel pucoljam ki, s még néhány hasznos tanács. Ki akartam szedni, az sem ment. Benne hagytam. A járástól a cetli elmozdult a ragacs szétkenődött, s már a zoknim is odaragadt.

Tudom, ez a ragacs nem új dolog, van vagy ötven éve, hogy a nyalókás, vagy elegánsan szivaccsal nevesíthető ragasztó helyett divatba jött, az úgy mondják öntapadós, a ragacs. Eleinte néhány évig csak ott használták, ahol indokolt volt. Most viszont mindenütt. Korábban odavarrták, ceruzával odaírták, gombostűvel odatűzték az üzenetet, most ragasztják. Cseppet sem törődve azzal, hogy másnak ezzel bosszúságot okoznak.

A ragacs társadalmi jelenséggé vált. Divat lett, hogy ne törődjünk a másikkal. Jó, a kőművesek régen is telefröcskölték malterral az ajtót, ablakot, de előfordult, hogy letörölték. Ma már ez nem sikk. Mintha divat lenne, hogy jelezve erejüket, otthagyják nyomukat, széttiporják, tönkreteszik más munkáját. Teszik ezt sokan, főleg, ha érdekük úgy kívánja. S vannak, akik akkor is, ha nem. Csak azért, mert nekik a bosszantás külön örömet okoz.