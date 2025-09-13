3 órája
A rákellenes csodagyümölcs: a cékla után ennek van a legtöbb pozitív hatása
Hiába van napközben meleg idő, azért már ősz eleje van. Sorra érnek be azok a gyümölcsök, melyekből majd télen is erőt meríthetünk. Többek között ilyen a naspolya, mely igazi rákellenes csodagyümölcs. Vitaminokban, ásványi anyagokban és antioxidáns vegyületekben gazdag. Kevesen tudják, de gyógyító hatással van a szív- és egyes rákos megbetegedésekre vagy az életkorral összefüggő degeneratív betegségekre.
A naspolya nem kifejezetten szép gyümölcs, nem lehet frissen fogyasztani, és ősz végére – leszedés után, utólag – érik be igazán. A naspolya a rózsavirágúak rendjébe tartozik, igazi rákellenes csodagyümölcs. Az alma, a birsalma és a körte rokona, feltehetőleg Közép-Ázsiából származik.
Rákellenes csodagyümölcs, tele vitaminokkal
Korábban hazánkban is nagyon elterjedt volt, mert nagyon ellenálló fajta. Egy igazi csodagyümölcs: gazdag ásványi anyagokban (réz, cink, mangán, magnézium, vas, kálium és kalcium) és vitaminokban (B1 és C). Utóbbiból az almafélék közül a legtöbbet tartalmazza. Megtalálható benne az A-vitamin előanyaga, a karotin is. Antioxidáns tartalmánál fogva serkenti természetes védekező rendszerünket. Megköti a vastagbélben lévő mérgező anyagokat, így segít megőrizni a vastagbél nyálkahártyájának egészségét.
A kutatások kimutatták, hogy a gyümölcsökből származó antioxidánsokat (fenolokat és flavonoidokat) összefüggésbe hozták a szívbetegségek, egyes rákos megbetegedések vagy az életkorral összefüggő degeneratív betegségek előfordulásának csökkenésével.
A népi gyógyászatban kérgének főzetével vérzéseket csillapítottak, magjainak főzete pedig vesekőhajtásra alkalmas.
Mindezek ellenére egyre kevesebb naspolyafát lehet látni a kertekben. Ebben az is közrejátszik, hogy a déligyümölcsök behozatalával télen is nagyon gazdag a gyümölcsválaszték. A másik ok, hogy nem egyszerű a naspolya érése. Ha kint hagyjuk a fán, hogy beérjen, akkor a fagyos éjszakák után sok gyümölcs lehullhat. Ezért még az erősebb fagyok előtt le kell szedni, majd szellős, sötét, hűvös helyen tárolni, amíg meg nem puhul.
Készülhet belőle lekvár, zselé, gyümölcslé, de önmagában is finom
Májusban kezd virágozni, a gömbölyű gyümölcs október végére érik be. A naspolya magja is felhasználható, a belőle készült főzet vesekő hajtására alkalmas. Magas pektintartalmának köszönhetően készíthetünk belőle lekvárt, zselét, a birsalmához hasonlóan sajtot, gyümölcslevet – lágy húsa miatt befőzéshez könnyen felhasználható.