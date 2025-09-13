A rákellenes csodagyümölcs: a cékla után ennek van a legtöbb pozitív hatása

A naspolya nem kifejezetten szép gyümölcs, nem lehet frissen fogyasztani, és ősz végére – leszedés után, utólag – érik be igazán. A naspolya a rózsavirágúak rendjébe tartozik, igazi rákellenes csodagyümölcs. Az alma, a birsalma és a körte rokona, feltehetőleg Közép-Ázsiából származik.

Igazi rákellenes csodagyümölcs a naspolya, tele van vitaminokkal, antioxidánsokkal

Forrás: MW/illusztráció (archív fotó)

Rákellenes csodagyümölcs, tele vitaminokkal

Korábban hazánkban is nagyon elterjedt volt, mert nagyon ellenálló fajta. Egy igazi csodagyümölcs: gazdag ásványi anyagokban (réz, cink, mangán, magnézium, vas, kálium és kalcium) és vitaminokban (B1 és C). Utóbbiból az almafélék közül a legtöbbet tartalmazza. Megtalálható benne az A-vitamin előanyaga, a karotin is. Antioxidáns tartalmánál fogva serkenti természetes védekező rendszerünket. Megköti a vastagbélben lévő mérgező anyagokat, így segít megőrizni a vastagbél nyálkahártyájának egészségét.

A kutatások kimutatták, hogy a gyümölcsökből származó antioxidánsokat (fenolokat és flavonoidokat) összefüggésbe hozták a szívbetegségek, egyes rákos megbetegedések vagy az életkorral összefüggő degeneratív betegségek előfordulásának csökkenésével.

A népi gyógyászatban kérgének főzetével vérzéseket csillapítottak, magjainak főzete pedig vesekőhajtásra alkalmas.

Mindezek ellenére egyre kevesebb naspolyafát lehet látni a kertekben. Ebben az is közrejátszik, hogy a déligyümölcsök behozatalával télen is nagyon gazdag a gyümölcsválaszték. A másik ok, hogy nem egyszerű a naspolya érése. Ha kint hagyjuk a fán, hogy beérjen, akkor a fagyos éjszakák után sok gyümölcs lehullhat. Ezért még az erősebb fagyok előtt le kell szedni, majd szellős, sötét, hűvös helyen tárolni, amíg meg nem puhul.

Készülhet belőle lekvár, zselé, gyümölcslé, de önmagában is finom

Májusban kezd virágozni, a gömbölyű gyümölcs október végére érik be. A naspolya magja is felhasználható, a belőle készült főzet vesekő hajtására alkalmas. Magas pektintartalmának köszönhetően készíthetünk belőle lekvárt, zselét, a birsalmához hasonlóan sajtot, gyümölcslevet – lágy húsa miatt befőzéshez könnyen felhasználható.