A rákgyilkos zöldségnek most van a szezonja, filléreket kérnek érte
Már szeptemberben megkezdődött és november elejéig tart a céklaszezon, így addig mindenképpen érdemes minél többet venni és enni belőle. Több tudományos kísérlet is bebizonyította, hogy rosttartalmának köszönhetően a cékla segít megtisztítani a szervezetet azáltal, hogy elszállítja a méreganyagokat, a felesleges cukrot és zsírt. Rákgyilkos zöldség a cékla.
Csökkenti a vér koleszterinszintjét, nitráttartalma miatt gyakran használják vérnyomás csökkentésre, ami serkenti a nitrogén-oxid termelést. Rákgyilkos zöldség a cékla, piros színe antioxidáns. Ez a pigment javítja a szív- és érrendszeri egészséget, és védi a sejteket a károsodástól.
Rákgyilkos zöldség a cékla, most van a szezonja
Tele van ásványi anyagokkal, vassal és vitaminokkal, nem mellesleg sok jótékony hatással is bír. Többek között jót tesz a bőrnek, gyulladáscsökkentő hatása van, kiváló a vérszegénységre, valamint zsírégető és méregtelenítő hatása is van, segíthet a rák megelőzésében.
A szekszárdi piacon kilóját 500-600 forint között kínálták, tehát nem egy drága zöldségről van szó. A legtöbb konyhakertben pár sort szorítanak a céklának, nem többet. Tavaly Magyarországon 250 hektárról 5,4 ezer tonna céklát takarítottak be a statisztikai hivatal adatai szerint. Ez nem igazán fedezi a hazai igényeket. Így behozatalra szorulunk, elsősorban Németországból. Remek saláta készíthető belőle házilag egy fél óra alatt.
Egyszerű elkészíteni a céklasalátát
A céklát megfőzzük, azon melegében a héját hideg vízbe téve lefejtjük róla. Ez nagyon gyors és könnyű. Cukorral, ecettel, sóval, köménymaggal levet készítünk neki, és ebbe tesszük a felszeletelt céklát. Ha kihűlt, máris fogyasztható. A leve is nagyon egészséges és kellemes ital. Vörös festékanyaga, amely hasonlatos az emberi vérhez, gátolhatja a daganatos sejtek kialakulását.
A céklalé hatása csodákra képes
Ha már a daganat kialakult, a kezelések alternatív terápiájaként érdemes a nyers céklalé vagy a cékla valamilyen formában történő fogyasztása. Nem csak a daganatos sejtek terjedését, de növekedését is lelassíthatja. Egy amerikai kutatás megállapította, hogy a prosztata- és mellrákkal küzdő betegeknek adagolt céklából származó vörös festékanyag 12,5 százalékkal lassította a tumorsejtek növekedését.
A céklalé csökkentheti a vérnyomást, növeli az állóképességet, támogatja a máj működését és a méregtelenítést, erősíti az immunrendszert, valamint kiváló antioxidáns forrás.
A szekszárdi piacon gyakran látni, hogy egy-egy őstermelő nem csak magát a céklát, hanem annak levét is árusítja.