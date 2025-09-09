A rákgyilkos zöldségnek most van a szezonja, filléreket kérnek érte

Csökkenti a vér koleszterinszintjét, nitráttartalma miatt gyakran használják vérnyomás csökkentésre, ami serkenti a nitrogén-oxid termelést. Rákgyilkos zöldség a cékla, piros színe antioxidáns. Ez a pigment javítja a szív- és érrendszeri egészséget, és védi a sejteket a károsodástól.

Olcsó és nagyon egészséges, rákgyilkos zöldség a cékla. Forrás: Shutterstock/illusztráció

Rákgyilkos zöldség a cékla, most van a szezonja

Tele van ásványi anyagokkal, vassal és vitaminokkal, nem mellesleg sok jótékony hatással is bír. Többek között jót tesz a bőrnek, gyulladáscsökkentő hatása van, kiváló a vérszegénységre, valamint zsírégető és méregtelenítő hatása is van, segíthet a rák megelőzésében.

A szekszárdi piacon kilóját 500-600 forint között kínálták, tehát nem egy drága zöldségről van szó. A legtöbb konyhakertben pár sort szorítanak a céklának, nem többet. Tavaly Magyarországon 250 hektárról 5,4 ezer tonna céklát takarítottak be a statisztikai hivatal adatai szerint. Ez nem igazán fedezi a hazai igényeket. Így behozatalra szorulunk, elsősorban Németországból. Remek saláta készíthető belőle házilag egy fél óra alatt.