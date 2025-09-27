szeptember 27., szombat

Büszke a város

1 órája

Hungarikum lehet a dombóvári Rákóczi túrós lepény!

Címkék#mestercukrász#hungarikum#tokaji aszú

Mestercukrásszal képviseltette magát Dombóvár az idei Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron. Gábor Sándor Rákóczi túrós lepénye mindenkit elvarázsolt.

Teol.hu

Az ország legnagyobb agrár- és élelmiszeripari eseményén Gábor Sándor, kétszeres világbajnoki ezüstérmes, aranykoszorús mestercukrász a Rákóczi túrós lepény elkötelezett nagyköveteként vett részt az eseményen feleségével, Gáborné Cseh Katalin mestercukrásszal. A sütemény már nemcsak helyi érték, hanem Tolnaikum, sőt, kiemelt nemzeti érték is lett – a cél pedig nem kisebb, mint hogy Hungaricum címet kapjon! – számolt be a történtekről a Városunk Dombóvár Facebook-oldal. 

Gábor Sándor és felesége, no meg a Rákóczi túrós lepény elvarázsolta a vásár látogatóit és a szakmai döntéshozókat
Fotó: Kotter Krisztian

A Rákóci túrós lepény a Tokaji aszú mellé kerülhet

A Mezőgazdasági Minisztérium Hungarikum standján a legnagyobb hazai értékek – mint a Gyulai kolbász, a Tokaji aszú, a Jókai bableves vagy a Szerencsi csokoládé – mellett kapott helyet a Rákóczi túrós lepény is, méghozzá Gábor Sándor különleges díszcsomagolásában. A standot tovább gazdagította a báró Döry Etelka receptje alapján készült baracklekvár is. Az eseményre 500 darab Rákóczi túrós lepényt készítettek reprezentációs céllal a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének védnökségével. A dombóvári stand rendkívül népszerű volt – a látogatók nemcsak az ízeket, hanem a tálalás kreativitását is nagyra értékelték.

 „Büszkék vagyunk Gábor Sándorra és kedves feleségére, akik fantasztikus munkájukkal nemcsak Dombóvárt, hanem az egész magyar cukrászszakmát méltón képviselték!” – írták a közösségi oldalon. 

 

 

