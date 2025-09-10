Új korszak kezdődik Szekszárdon: az orvosok mostantól egészen szokatlant írnak fel receptre

A program a három évesektől a kilencven évesek közötti korosztálynak készült, és jelenleg tizenhét kórképre, például az asztma, a daganatos megbetegedések, a demencia, a depresszió, a koszorúér-betegség, a szorongásos zavarok, a túlsúly, elhízás betegségekre kínál mozgásos megoldásokat, de hamarosan további tizenkét új kórképet és az azokhoz tartozó ajánlásokat is közzéteszik a szakemberek. A fizikai aktivitás növelése mozgásprogramokon, mozgáshelyszíneken valósul meg, a program ezáltal összeköti az egészségügyi szektort és a mozgás-, illetve sportszektort.

Elsőként Kilián Máté, a szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársa (a fotón) köszöntötte az orvosokat, sportegyesületek képviselőit, mozgással foglalkozó szakembereket, valamint az internet segítségével kivetítőn bejelentkező Kozma Levente Mihályt, a program szakmai koordinátorát, a Magyar Életmód Orvostani Társaság (ÉMOT) képviselőjét, aki ismertette a mozgásprogram részleteit Fotó: Makovics Kornél

Csatlakoztak a háziorvosok

A részvételhez a pácienseknek olyan háziorvosokat kell keresniük, akik részt vesznek a programban. A névsoruk elérhető lesz a szekszárdiak számára. A programot úgy alakították ki, hogy az orvosoknak se jelentsen pluszterhet. Applikáció is készült, amelyet mind a szakemberek, mind a páciensek tudnak használni, megkönnyítve a mozgásformák kiválasztását és nyomon követését. A keddi szekszárdi fórum résztvevői is nyitottak voltak az együttműködésre, hiszen a cél közös: egy egészségesebb, aktívabb társadalom megteremtése.