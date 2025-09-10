1 órája
Új korszak kezdődik Szekszárdon: az orvosok mostantól egészen szokatlant írnak fel receptre
Új korszak kezdődik az egészségmegőrzésben. Receptre írják fel a mozgást a háziorvosok, derült ki a szeptember kilencedikén a szekszárdi polgármesteri hivatalban megrendezett fórumon.
A Mozgás Receptre program szekszárdi fórumán háziorvosok, gyermekorvosok, sportegyesületek, mozgással foglalkozó szakemberek vettek részt. Az orvosok receptre írják fel a mozgást a program során, és ennek részleteit ismertették velük.
Receptre írják fel a mozgást
A fórumon bemutatták a program működését és lehetőségeit, amelynek központi gondolata, hogy a fizikai aktivitás megelőző és gyógyító eszközként is alkalmazható, akár receptre is, ami hozzásegít az egészségben eltöltött évek számának növeléséhez. Elhangzott, hogy a háziorvosok és gyerekorvosok személyre szabott mozgásformákat írhatnak fel pácienseiknek, életkortól és egészségi állapottól függően.
Az aktivitás és az egészség megőrzésében van nagy szerepük
A program a három évesektől a kilencven évesek közötti korosztálynak készült, és jelenleg tizenhét kórképre, például az asztma, a daganatos megbetegedések, a demencia, a depresszió, a koszorúér-betegség, a szorongásos zavarok, a túlsúly, elhízás betegségekre kínál mozgásos megoldásokat, de hamarosan további tizenkét új kórképet és az azokhoz tartozó ajánlásokat is közzéteszik a szakemberek. A fizikai aktivitás növelése mozgásprogramokon, mozgáshelyszíneken valósul meg, a program ezáltal összeköti az egészségügyi szektort és a mozgás-, illetve sportszektort.
Csatlakoztak a háziorvosok
A részvételhez a pácienseknek olyan háziorvosokat kell keresniük, akik részt vesznek a programban. A névsoruk elérhető lesz a szekszárdiak számára. A programot úgy alakították ki, hogy az orvosoknak se jelentsen pluszterhet. Applikáció is készült, amelyet mind a szakemberek, mind a páciensek tudnak használni, megkönnyítve a mozgásformák kiválasztását és nyomon követését. A keddi szekszárdi fórum résztvevői is nyitottak voltak az együttműködésre, hiszen a cél közös: egy egészségesebb, aktívabb társadalom megteremtése.
Ezt a mozgást javasolják asztma és túlsúly esetén
Miután az asztma betegséggel küzdők nehézlégzéssel, mellkasi szorító érzéssel és a köhögés tüneteivel élnek, így számukra aerob és izomerősítő fizikai tevékenységet ajánlanak. Ez lehet gyaloglás, futás, úszás, kerékpározás. Az izomerősítő tréninget ellenállást adó eszközökkel, súlyokkal vagy saját testsúlyos mozgással végezhetik. Az asztmás betegek számára ajánlott a hajlékonyság fejlesztése is. Túlsúlyos és elhízott egyének pedig rendszeres fizikai aktivitással csökkenthetik testsúlyukat, például ajánlják számukra a közepes intenzitással végzett gyors sétát negyvenöt percen át, heti négy alkalommal, tizenkét-tizenhat héten keresztül.
A program megvalósításának résztvevői:
- Magyar Életmód Orvostani Társaság (ÉMOT)
- települési önkormányzatok
- háziorvosok
- mozgáshelyszínek és sportlétesítmények