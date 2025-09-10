szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

22°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészség

1 órája

Új korszak kezdődik Szekszárdon: az orvosok mostantól egészen szokatlant írnak fel receptre

Címkék#egészség#mozgásforma#egészségmegőrzés#Szekszárd

Új korszak kezdődik az egészségmegőrzésben. Receptre írják fel a mozgást a háziorvosok, derült ki a szeptember kilencedikén a szekszárdi polgármesteri hivatalban megrendezett fórumon.

Brunner Mónika

A Mozgás Receptre program szekszárdi fórumán háziorvosok, gyermekorvosok, sportegyesületek, mozgással foglalkozó szakemberek vettek részt. Az orvosok receptre írják fel a mozgást a program során, és ennek részleteit ismertették velük. 

Új korszak kezdődik az egészségmegőrzésben. Receptre írják fel a mozgást a háziorvosok, derült ki a szeptember kilencedikén a szekszárdi polgármesteri hivatalban megrendezett fórumon.
Sportszolgáltatók, sportegyesületek, orvosok jelentek meg a fórumon, köztük a szekszárdi felnőtt és gyermek háziorvosi körzet orvosai. Politikusok is ott voltak: az első sorban (balról a második) Böröcz Máté, az Ifjúsági, Sport és Köznevelési bizottság elnöke, valamint a másik sorban, (jobbról a harmadik) dr. Fusz György szekszárdi alpolgármester látható, aki köszöntőbeszédével megnyitotta a fórumot. A résztvevők teljes képet kaphattak arról, hogy mit is jelent pontosan, hogy a háziorvosok receptre írják fel a mozgást  Fotó: Makovics Kornél 

Receptre írják fel a mozgást

A fórumon bemutatták a program működését és lehetőségeit, amelynek központi gondolata, hogy a fizikai aktivitás megelőző és gyógyító eszközként is alkalmazható, akár receptre is, ami hozzásegít az egészségben eltöltött évek számának növeléséhez. Elhangzott, hogy a háziorvosok és gyerekorvosok személyre szabott mozgásformákat írhatnak fel pácienseiknek, életkortól és egészségi állapottól függően. 

A program a három évesektől a kilencven évesek közötti korosztálynak készült, és jelenleg tizenhét kórképre, például az asztma, a daganatos megbetegedések, a demencia, a depresszió, a koszorúér-betegség, a szorongásos zavarok, a túlsúly, elhízás betegségekre kínál mozgásos megoldásokat, de hamarosan további tizenkét új kórképet és az azokhoz tartozó ajánlásokat is közzéteszik a szakemberek. A fizikai aktivitás növelése mozgásprogramokon, mozgáshelyszíneken valósul meg, a program ezáltal összeköti az egészségügyi szektort és a mozgás-, illetve sportszektort. 

Elsőként Kilián Máté, a szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársa (a fotón) köszöntötte az orvosokat, sportegyesületek képviselőit, mozgással foglalkozó szakembereket, valamint az internet segítségével kivetítőn bejelentkező Kozma Levente Mihályt, a program szakmai koordinátorát, a Magyar Életmód Orvostani Társaság (ÉMOT) képviselőjét, aki ismertette a mozgásprogram részleteit Fotó: Makovics Kornél

Csatlakoztak a háziorvosok

A részvételhez a pácienseknek olyan háziorvosokat kell keresniük, akik részt vesznek a programban. A névsoruk elérhető lesz a szekszárdiak számára. A programot úgy alakították ki, hogy az orvosoknak se jelentsen pluszterhet. Applikáció is készült, amelyet mind a szakemberek, mind a páciensek tudnak használni, megkönnyítve a mozgásformák kiválasztását és nyomon követését. A keddi szekszárdi fórum résztvevői is nyitottak voltak az együttműködésre, hiszen a cél közös: egy egészségesebb, aktívabb társadalom megteremtése.

Ezt a mozgást javasolják asztma és túlsúly esetén 

Miután az asztma betegséggel küzdők nehézlégzéssel, mellkasi szorító érzéssel és a köhögés tüneteivel élnek, így számukra aerob és izomerősítő fizikai tevékenységet ajánlanak. Ez lehet gyaloglás, futás, úszás, kerékpározás. Az izomerősítő tréninget ellenállást adó eszközökkel, súlyokkal vagy saját testsúlyos mozgással végezhetik. Az asztmás betegek számára ajánlott a hajlékonyság fejlesztése is. Túlsúlyos és elhízott egyének pedig rendszeres fizikai aktivitással csökkenthetik testsúlyukat, például ajánlják számukra a közepes intenzitással végzett gyors sétát negyvenöt percen át, heti négy alkalommal, tizenkét-tizenhat héten keresztül. 

A program megvalósításának résztvevői: 

  • Magyar Életmód Orvostani Társaság (ÉMOT)
  • települési önkormányzatok
  • háziorvosok
  • mozgáshelyszínek és sportlétesítmények 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu