Recsegő iszapsáv: rémisztő helyzet a Sötétvölgyi-horgásztónál (videó)

Elképesztő látvány tárul a kirándulók és horgászok elé a Sötétvölgyi-tónál: ősz elejére csaknem 50 centiméternyi víz tűnt el a mederből. A part mentén recsegő iszapsáv és a visszahúzódott víztükör ijesztő képet mutat – tavaly ilyenkor pedig még fiatalok bicikliztek a Sötétvölgyi-horgásztó kiszáradt medrében.