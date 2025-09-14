Teol.hu videó
Recsegő iszapsáv: rémisztő helyzet a Sötétvölgyi-horgásztónál (videó)
Fotó: Mártonfai Dénes
Elképesztő látvány tárul a kirándulók és horgászok elé a Sötétvölgyi-tónál: ősz elejére csaknem 50 centiméternyi víz tűnt el a mederből. A part mentén recsegő iszapsáv és a visszahúzódott víztükör ijesztő képet mutat – tavaly ilyenkor pedig még fiatalok bicikliztek a Sötétvölgyi-horgásztó kiszáradt medrében.
2025.09.07. 08:00
Rémisztő látvány fogadja a kedvelt tó látogatóit – fél méter víz hiányzik a mederből (képgaléria)Szívbemaró látvány tárul a kirándulók és horgászok elé a Sötétvölgyi-tónál.
