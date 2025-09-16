20 perce
Lehet, hogy a te nagyszüleid is rajta vannak? – Különleges fotókat gyűjtöttek össze a múlt mindennapjaiból
Szakályban különleges kiállítást nyitottak meg szeptember tizenharmadikán. A kiállítás címe: „Előttünk jártak…”, és valóban azokról szól, akik megalapozták a mai életünket – a nagyszülőkről, dédszülőkről, régi ismerősökről. A kiállításon a falu múltját idézik meg régi fényképeken keresztül.
Az „Előttünk jártak…” – fejezetek Szakály község XX. századi történetéből képekben című kiállításhoz a Szakályi Népi Hagyományokat Őrző Egyesület két évig gyűjtötte a régi családi fényképeket, hogy azokból tizenkét tabló készüljön. Íme a régi fotók.
Régi fotókon a múlt mindennapjai
Ezek a képek megmutatják, hogyan éltek az emberek a huszadik század időszakában: milyen volt a munka, az iskola, az ünnepek, a lakodalmak, a sport és a közösségi élet. A képek nemcsak emlékeket idéznek, hanem tanítanak is. A fiataloknak segítenek megérteni, milyen volt az élet régen, az idősebbeknek pedig lehetőséget adnak arra, hogy visszatekintsenek, és talán még ismerős arcokat is felfedezzenek. A tablókat Schubert Péter grafikus készítette. A bemutatóra meghívták dr. Balázs Kovács Sándor néprajzkutatót, aki jól ismeri Tolna vármegye néprajzát, valamint a régi szakályi Tájház történetét.
Csak néhány napig
A Pincehelyi Férfikórus katonadalokat, bordalokat és lakodalmas énekeket adott elő, ami még hangulatosabbá tette az eseményt. Irodalmi részletek is elhangzottak a paraszti életről, a katonasorsról. A kiállítás célja, hogy tisztelegjen az elődök előtt, erősítse a közösség összetartozását, és segítsen az iskolai helyismereti oktatásban is, valamint a faluba látogatók számára Szakály múltjának bemutatásában.
A kiállítás csak néhány napig, szeptember tizenhetedikéig tekinthető meg a szakályi Művelődési Házban. Ha teheti, látogasson el – talán egy régi emlék újraéled. A Szakályi Népi Hagyományokat Őrző Egyesület további munkájáról itt olvashat.
A kezdetek
A Szakályi Népi Hagyományokat Őrző Egyesület felismerte, hogy a közösségi oldalakon megosztott régi fényképek iránti érdeklődés nem csupán nosztalgia, hanem igény arra, hogy a múlt emlékei kézzelfogható módon is jelen legyenek. Az egyesület ezért döntött úgy, hogy a virtuális térből kilépve, valódi kiállításon mutatják be azokat a fotókat, amelyek elődeik életét, mindennapjait örökítik meg. A felhívásukra sokan jelentkeztek, és féltve őrzött családi képeiket örömmel ajánlották fel a gyűjtemény számára. Ezekből a fotókból készültek a tematikus tablók, amelyek szinte minden területét lefedik a XX. századi falusi életnek.