Lehet, hogy a te nagyszüleid is rajta vannak? – Különleges fotókat gyűjtöttek össze a múlt mindennapjaiból

Az „Előttünk jártak…” – fejezetek Szakály község XX. századi történetéből képekben című kiállításhoz a Szakályi Népi Hagyományokat Őrző Egyesület két évig gyűjtötte a régi családi fényképeket, hogy azokból tizenkét tabló készüljön. Íme a régi fotók.

Szakály, XX. század, régi fotók, tabló. A településen különleges kiállítást nyitottak, amely a falu múltját idézi meg régi fényképeken keresztül

Régi fotókon a múlt mindennapjai

Ezek a képek megmutatják, hogyan éltek az emberek a huszadik század időszakában: milyen volt a munka, az iskola, az ünnepek, a lakodalmak, a sport és a közösségi élet. A képek nemcsak emlékeket idéznek, hanem tanítanak is. A fiataloknak segítenek megérteni, milyen volt az élet régen, az idősebbeknek pedig lehetőséget adnak arra, hogy visszatekintsenek, és talán még ismerős arcokat is felfedezzenek. A tablókat Schubert Péter grafikus készítette. A bemutatóra meghívták dr. Balázs Kovács Sándor néprajzkutatót, aki jól ismeri Tolna vármegye néprajzát, valamint a régi szakályi Tájház történetét.

Csak néhány napig

A Pincehelyi Férfikórus katonadalokat, bordalokat és lakodalmas énekeket adott elő, ami még hangulatosabbá tette az eseményt. Irodalmi részletek is elhangzottak a paraszti életről, a katonasorsról. A kiállítás célja, hogy tisztelegjen az elődök előtt, erősítse a közösség összetartozását, és segítsen az iskolai helyismereti oktatásban is, valamint a faluba látogatók számára Szakály múltjának bemutatásában.

A kiállítás csak néhány napig, szeptember tizenhetedikéig tekinthető meg a szakályi Művelődési Házban. Ha teheti, látogasson el – talán egy régi emlék újraéled. A Szakályi Népi Hagyományokat Őrző Egyesület további munkájáról itt olvashat.

A rendezvényen fellépett a Pincehelyi Férfikórus. Előadásukkal hangulatosabbá tették az eseményt

