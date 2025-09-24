Rekordszámú látogatót vonzott a szüreti nap Dunakömlődön (képgalériával)

Szüreti napot és felvonulást rendeztek szombaton Dunakömlődön. A résztvevők ezúttal is ellátogattak a présházsorra, ahol nyitott pincékkel várták a vendégeket a helyi borászok. A felvonulás után kezdődtek a színpadi programok, fellépett a Tűzvirág Táncegyüttes, a Vivat Bacchus, majd pedig Kis Grófo. A napot retró diszkó zárta DJ Anzlóval.

A jó idő kedvezett a dunakömlődi szüreti nap résztvevőinek

Fotó: Molnár Gyula

A rendezvényt a Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat szervezte, amelynek képviselője, Spiegel György a TelePaks-nak elmondta, hogy évről évre egyre népszerűbb az esemény, és a nyárias időjárásnak is köszönhetően idén rekordszámú látogatót vonzott.