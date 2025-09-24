szeptember 24., szerda

Hagyomány

1 órája

Rekordszámú látogatót vonzott a szüreti nap Dunakömlődön (képgalériával)

Címkék#présházsor#Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat#Tűzvirág Táncegyüttes

Felvonulás, nyitott pincék, színpadi műsor. Ilyen volt idén a szüreti nap Dunakömlődön.

Révészné Hanol Erzsébet

Szüreti napot és felvonulást rendeztek szombaton Dunakömlődön. A résztvevők ezúttal is ellátogattak a présházsorra, ahol nyitott pincékkel várták a vendégeket a helyi borászok. A felvonulás után kezdődtek a színpadi programok, fellépett a Tűzvirág Táncegyüttes, a Vivat Bacchus, majd pedig Kis Grófo. A napot retró diszkó zárta DJ Anzlóval.

A jó idő kedvezett a dunakömlődi szüreti nap résztvevőinek
Fotó: Molnár Gyula

A rendezvényt a Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat szervezte, amelynek képviselője, Spiegel György a TelePaks-nak elmondta, hogy évről évre egyre népszerűbb az esemény, és a nyárias időjárásnak is köszönhetően idén rekordszámú látogatót vonzott. 

Fotók: Molnár Gyula

Fotók: Molnár Gyula

 

 

