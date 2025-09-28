szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

18°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Épül, szépül a város

3 órája

Remek hírt kaptak a tamási Móricz Zsigmond lakótelepen élők

Címkék#rendelő#kórház#Porga Ferenc

Havi rendes testületi ülést tartottak szerdán délután Tamásiban. A tíz napirendi pont között számos stratégiai jelentőségű fejlesztési és egészségügyi beruházás szerepelt.

Keresztes Klaudia

A képviselők a felmerült ügyeket az ülésen részletesen áttekintették, majd a legfontosabb döntéseket egyhangúlag, vita nélkül fogadták el, ezzel is megerősítve az összefogást és az egységes irányvonalat a város további fejlődése érdekében, erősítette meg hírportálunk érdeklődésére Porga Ferenc polgármester.

Közgyűlést tartottak Tamásiban.
Közgyűlést tartottak Tamásiban.
Forrás: Fotó: Mediaworks

Móricz Zsigmond lakótelep teljes körű rekonstrukciójáról döntöttek

Régóta tervben van a környék felújítása – a beruházás jelenleg egy pályázati forrás felhasználásával valósul meg. A projekt keretében teljes körűen felújítják az utakat, járdákat és a vízelvezető rendszereket. A korábbi tűzivíztározó helyén új parkolókat alakítanak ki. A fejlesztés túlnyúlik a lakótelep határain: felújítják a Szabadság utca 37-39. előtti közterület, valamint a Petőfi utcai parkolót és az oda vezető utat is. Ugyancsak ebben a projektben valósul meg az Arady utca teljes rekonstrukciója.

Folytatódik a rendelőintézet fejlesztése 

„Képviselő-testületi ülés napján egyeztettem Kis Zoltánnal, a vármegyei kórház főigazgatójával, aki arról tájékoztatott, hogy a röntgen berendezés beszerzése folyamatban van” – mondta Porga Ferenc. Az önkormányzat vállalta, hogy a rendelőintézet vizsgálóhelyiségét október elejére műszakilag alkalmassá teszi a berendezés fogadására. Az ősz folyamán megtörténik a röntgenkészülék elhelyezése és üzembe helyezése. A szakellátások terén a nőgyógyászati szakrendelés újraindult, a mammográfiai vizsgálatok pedig az ősz folyamán elindulnak. Novemberben tervezik a belgyógyászati szakrendelés újraindítását, azonban az urológiai szakrendelés orvoshiány miatt továbbra sem működik.

Kezdetét veszi az óvoda épületének teljes felújítása

A testület megtárgyalta és elfogadta a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2024/2025-ös nevelési évéről készült beszámolót. Befejeződött az óvoda lapostetős épületének teljes szigetelése, hamarosan pedig kezdődhet ennek az épületnek a teljes rekonstrukciója.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu