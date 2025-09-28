Remek hírt kaptak a tamási Móricz Zsigmond lakótelepen élők

A képviselők a felmerült ügyeket az ülésen részletesen áttekintették, majd a legfontosabb döntéseket egyhangúlag, vita nélkül fogadták el, ezzel is megerősítve az összefogást és az egységes irányvonalat a város további fejlődése érdekében, erősítette meg hírportálunk érdeklődésére Porga Ferenc polgármester.

Közgyűlést tartottak Tamásiban.

Forrás: Fotó: Mediaworks

Móricz Zsigmond lakótelep teljes körű rekonstrukciójáról döntöttek

Régóta tervben van a környék felújítása – a beruházás jelenleg egy pályázati forrás felhasználásával valósul meg. A projekt keretében teljes körűen felújítják az utakat, járdákat és a vízelvezető rendszereket. A korábbi tűzivíztározó helyén új parkolókat alakítanak ki. A fejlesztés túlnyúlik a lakótelep határain: felújítják a Szabadság utca 37-39. előtti közterület, valamint a Petőfi utcai parkolót és az oda vezető utat is. Ugyancsak ebben a projektben valósul meg az Arady utca teljes rekonstrukciója.

Folytatódik a rendelőintézet fejlesztése

„Képviselő-testületi ülés napján egyeztettem Kis Zoltánnal, a vármegyei kórház főigazgatójával, aki arról tájékoztatott, hogy a röntgen berendezés beszerzése folyamatban van” – mondta Porga Ferenc. Az önkormányzat vállalta, hogy a rendelőintézet vizsgálóhelyiségét október elejére műszakilag alkalmassá teszi a berendezés fogadására. Az ősz folyamán megtörténik a röntgenkészülék elhelyezése és üzembe helyezése. A szakellátások terén a nőgyógyászati szakrendelés újraindult, a mammográfiai vizsgálatok pedig az ősz folyamán elindulnak. Novemberben tervezik a belgyógyászati szakrendelés újraindítását, azonban az urológiai szakrendelés orvoshiány miatt továbbra sem működik.

Kezdetét veszi az óvoda épületének teljes felújítása

A testület megtárgyalta és elfogadta a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2024/2025-ös nevelési évéről készült beszámolót. Befejeződött az óvoda lapostetős épületének teljes szigetelése, hamarosan pedig kezdődhet ennek az épületnek a teljes rekonstrukciója.