Amikor rendőrök visznek óvodába – vajon mit követet el Botond? (videó)

Rendőrautóval vitték óvodába a négyéves Botondot, ezzel teljesült a kisfiú egy nagy álma.

Révészné Hanol Erzsébet
Amikor rendőrök visznek óvodába – vajon mit követett el Botond? (videó)

Ittasan rongált a férfi a városban

Fotó: (Képünk illusztráció) Forrás: Shutterstock

Egy édesanya küldött üzenetet a szekszárdi rendőröknek, amelyben leírta, hogy a kisfia nagyon szereti őket, és nagy álma, hogy egyszer egyenruhások vigyék el az óvodába. Ez a vágya negyedik születésnapján teljesült, amikor az éppen óvodába induló legényt járőrök lepték meg, és kívánsága szerint elvitték az oviba. 

Az egyébként cserfes kisfiú megilletődötten ült be a „csíkos autóba”, de boldog volt, mikor a társai is látták, hogy őt a rendőrbácsik vitték a „munkahelyére”. A szívmelengető történetet Facebook-oldalán osztotta meg a Tolna vármegyei rendőrség.

 

