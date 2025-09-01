szeptember 1., hétfő

Tanévkezdés

37 perce

Rendőrök és polgárok jelenlétére kell számítani a forgalmasabb helyeken

Címkék#Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság#iskolások#polgárőrség#rendőrség#közlekedés

Szeptember elsejével az iskolák környékén megnő a gyalogos és az autós forgalom. Az első hetekben rendőrök és polgárőrök jelenlétére lehet számítani, és ezzel együtt nagyobb odafigyelést kérnek a közlekedőktől.

Révészné Hanol Erzsébet

Kezdődik az új tanév, ami nemcsak az iskolába induló gyermekek számára kihívás, hanem a közlekedésben is új helyzetet teremt. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra és több gyalogosra kell számítani – figyelmeztet Facebook-oldalán a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság, hozzátéve, hogy rendőrök és polgárőrök vigyáznak majd a biztonságra a forgalmas átkelőhelyeknél a tanítási napokon reggel 7 és 8 óra között, valamint délután 13 és 14 óra között.

Fotó: police.hu

Mint írják, a biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele a stresszmentes indulás. A megnövekedett forgalom és a lassabb haladás miatt hosszabb menetidővel kell számolni. Sokan viszik autóval iskolába a gyermeküket. Az utazás során fontos a helyesen használt biztonsági öv, vagy az életkornak és testméretnek megfelelő gyermekbiztonsági rendszer használata.

Az iskolák környékén a parkolás is különös figyelmet igényel. A szabálytalan megállás torlódást okoz és sok esetben a gyermekek biztonságát is veszélyezteti a kilátás akadályozásával, így azt jobb kerülni. Továbbá azt kérik a szülőktől, hogy beszélgessenek gyermekeikkel a biztonságos közlekedés alapvető szabályairól és mutassanak példát. A járművezetőket arra kérjük, hogy az iskolakezdés első heteiben legyenek türelmesek, vezessenek lassabban, körültekintőbben.

 

