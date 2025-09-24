Mi az a résznyugdíj és ki igényelheti? Ez van, ha kevés a szolgálati idő!

A kérdésre a választ az Adózóna segítségével adtuk meg, ahol Winkler Róbert nyugdíjszakértő válaszolt. Résznyugdíj megszerzésére a 15 és 19 év közötti szolgálati idő és a nyugdíjkorhatár betöltése jogosít.

Résznyugdíj folyósítását az érintettnek kell kérni, nem jár automatikusan

Résznyugdíj: az ügyfélnek kell kezdeményeznie

A jelenleg hatályos társadalombiztosítási szabályok meghatározzák, hogy saját jogú öregségi nyugdíj megállapítására kizárólag azok a személyek esetében nyílik lehetőség, akik betöltötték a reájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárukat, továbbá kizárólag nők esetében nyugdíjkorhatárra tekintett nélkül, amennyiben rendelkeznek 40 évi jogosultsági idővel, ez az úgynevezett nők kedvezményes öregségi nyugdíja.

A jelenleg hatályos jogi szabályozás szerint a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra a jogosultságot a betöltött 65 évesek érhetik el.

– Több körülménynek, családi gondoknak köszönhetően úgy alakult az éltem, hogy csak 17 év szolgálati időt tudok összeszedni. Ugyanakkor már 62 éves vagyok és kicsi az esélyem rá, hogy valaki főállásban, bejelentve alkalmazzon. Alkalmi munkát szoktam vállalni, de az nem számít szolgálati időnek. Hallottam a résznyugdíjról, kérdésem, én jogosult vagyok-e rá és hogyan igényelhető? - kérdezte Varga Péterné bonyhádi olvasónk.

Amikor az öregségi résznyugdíj jár

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény rendelkezései szerint öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik.

Amennyiben az érintett nem rendelkezik 20 év szolgálati idővel, de rendelkezik legalább 15 év szolgálati idővel, úgy részére öregségi résznyugdíjat lehet megállapítani.

Vagyis aki 20 évnél több nyugdíjra jogosító szolgálati idővel rendelkeznek, az öregségi teljes nyugdíjra válik jogosulttá 65. életévük betöltése napjától. Résznyugdíjra viszont a 15 és 19 év közötti megszerzett szolgálati idő és a nyugdíjkorhatár betöltése jogosít.

Automatikusan nem jár, az ügyfélnek kell kezdeményezni

A nyugellátás megállapítására nem hivatalból kerül sor, az arra irányuló eljárást az ügyfélnek kell kezdeményeznie. A kérelmet írásban, kizárólag az erre a célra rendszeresített nyomtatvány (igénybejelentő-lap) kitöltésével, illetve elektronikus úton is előterjesztheti. Az igényt legkorábban a nyugdíjkorhatár betöltésének napját megelőző héten célszerű benyújtani.