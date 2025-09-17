szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

22°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előre szólunk, hogy ne legyen baj

1 órája

Revizorok, ellenőrök is felbukkanhatnak a Szekszárdi Szüreti Napokon

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#Nébih#stand#vendég

Mint minden nagyobb vásárban, az e héten kezdődő – csütörtöktől vasárnap estig tartó – Szekszárdi Szüreti Napok alatt is, számítani lehet arra, hogy civil ruhás ellenőrök vásárolnak majd egyik, másik standnál. Mi előre szólunk, minden érintett figyeljen a higiéniára és a számla, nyugtaadásra és és a revizorokra is.

Mauthner Ilona

Nagyon sok színes programot ígérnek a szervezők a Szekszárdi Szüreti Napok alatt. A fesztiválhangulatot – az év legnagyobb szekszárdi eseményén – a koncertek, kiállítások, a kézműves vásár, a borvidék étkei és borai, a gasztronómiai sokszínűség, a legendás szüreti felvonulás és még számos színes program biztosítja. Ugyanakkor – főleg az árusok –, revizorokra is számíthatnak.

A revizorok elvegyülnek a tömegben
A több ezer érdeklődő között nehéz kiszúrni, ki a civil ruhás revizor, adóellenőr
Fotó: Kiss Albert / Forrás:  Tolnai Népújság

Nem várt érdeklődők, revizorok, ellenőrök a vásárokban

A vendégek, látogatók között felbukkanhatnak a Nébih, és az adóhivatal munkatársai is. Felhívjuk az árusok figyelmét arra, hogy mint minden nagyobb vásárban, Szekszárdon, a szüreti napok alatt is számítani lehet revizorokra, akik nagy valószínűséggel civil ruhában, a vásárlók között elvegyülve nézelődnek majd és ha úgy látják jónak, ellenőriznek.

Több milliós volt a bírság a gyros miatt

A Nébih legnagyobb fogása eddig egy gyrost készítőnél volt, ahol 114 tonna ismeretlen eredetű alapanyagot zárolt a hatóság. A bírság több milliós volt. A gasztronómiai standokon a higiénés előírások betartását ellenőrizhetik, mivel a hatósági előírások ugyanúgy vonatkoznak egy büfére a strandon, vagy egy vásárban, mint egy étterem főzőkonyhájára. A jogszabály szerint, 29 adag feletti ételkészítést „közétkeztetésnek” nevezik. A személyi feltételeknél a dolgozók egészségi állapotát ellenőrzik, valamint, hogy megfelelő élelmiszer-higiénés ismeretekkel rendelkeznek- e. Az ellenőrzés során a berendezési tárgyak, munkafelületek megfelelőségét, tisztán tartásának lehetőségét is ellenőrzik.

Reméljük, Szekszárdon mindent rendben találnak, ha éppen erre járnának a revizorok.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu