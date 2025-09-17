18 perce
Revizorok, ellenőrök is felbukkanhatnak a Szekszárdi Szüreti Napokon
Mint minden nagyobb vásárban, az e héten kezdődő – csütörtöktől vasárnap estig tartó – Szekszárdi Szüreti Napok alatt is, számítani lehet arra, hogy civil ruhás ellenőrök vásárolnak majd egyik, másik standnál. Mi előre szólunk, minden érintett figyeljen a higiéniára és a számla, nyugtaadásra és és a revizorokra is.
Nagyon sok színes programot ígérnek a szervezők a Szekszárdi Szüreti Napok alatt. A fesztiválhangulatot – az év legnagyobb szekszárdi eseményén – a koncertek, kiállítások, a kézműves vásár, a borvidék étkei és borai, a gasztronómiai sokszínűség, a legendás szüreti felvonulás és még számos színes program biztosítja. Ugyanakkor – főleg az árusok –, revizorokra is számíthatnak.
Nem várt érdeklődők, revizorok, ellenőrök a vásárokban
A vendégek, látogatók között felbukkanhatnak a Nébih, és az adóhivatal munkatársai is. Felhívjuk az árusok figyelmét arra, hogy mint minden nagyobb vásárban, Szekszárdon, a szüreti napok alatt is számítani lehet revizorokra, akik nagy valószínűséggel civil ruhában, a vásárlók között elvegyülve nézelődnek majd és ha úgy látják jónak, ellenőriznek.
Több milliós volt a bírság a gyros miatt
A Nébih legnagyobb fogása eddig egy gyrost készítőnél volt, ahol 114 tonna ismeretlen eredetű alapanyagot zárolt a hatóság. A bírság több milliós volt. A gasztronómiai standokon a higiénés előírások betartását ellenőrizhetik, mivel a hatósági előírások ugyanúgy vonatkoznak egy büfére a strandon, vagy egy vásárban, mint egy étterem főzőkonyhájára. A jogszabály szerint, 29 adag feletti ételkészítést „közétkeztetésnek” nevezik. A személyi feltételeknél a dolgozók egészségi állapotát ellenőrzik, valamint, hogy megfelelő élelmiszer-higiénés ismeretekkel rendelkeznek- e. Az ellenőrzés során a berendezési tárgyak, munkafelületek megfelelőségét, tisztán tartásának lehetőségét is ellenőrzik.
Reméljük, Szekszárdon mindent rendben találnak, ha éppen erre járnának a revizorok.