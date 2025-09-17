Revizorok, ellenőrök is felbukkanhatnak a Szekszárdi Szüreti Napokon

Nagyon sok színes programot ígérnek a szervezők a Szekszárdi Szüreti Napok alatt. A fesztiválhangulatot – az év legnagyobb szekszárdi eseményén – a koncertek, kiállítások, a kézműves vásár, a borvidék étkei és borai, a gasztronómiai sokszínűség, a legendás szüreti felvonulás és még számos színes program biztosítja. Ugyanakkor – főleg az árusok –, revizorokra is számíthatnak.

A több ezer érdeklődő között nehéz kiszúrni, ki a civil ruhás revizor, adóellenőr

Fotó: Kiss Albert / Forrás: Tolnai Népújság

Nem várt érdeklődők, revizorok, ellenőrök a vásárokban

A vendégek, látogatók között felbukkanhatnak a Nébih, és az adóhivatal munkatársai is. Felhívjuk az árusok figyelmét arra, hogy mint minden nagyobb vásárban, Szekszárdon, a szüreti napok alatt is számítani lehet revizorokra, akik nagy valószínűséggel civil ruhában, a vásárlók között elvegyülve nézelődnek majd és ha úgy látják jónak, ellenőriznek.

Több milliós volt a bírság a gyros miatt

A Nébih legnagyobb fogása eddig egy gyrost készítőnél volt, ahol 114 tonna ismeretlen eredetű alapanyagot zárolt a hatóság. A bírság több milliós volt. A gasztronómiai standokon a higiénés előírások betartását ellenőrizhetik, mivel a hatósági előírások ugyanúgy vonatkoznak egy büfére a strandon, vagy egy vásárban, mint egy étterem főzőkonyhájára. A jogszabály szerint, 29 adag feletti ételkészítést „közétkeztetésnek” nevezik. A személyi feltételeknél a dolgozók egészségi állapotát ellenőrzik, valamint, hogy megfelelő élelmiszer-higiénés ismeretekkel rendelkeznek- e. Az ellenőrzés során a berendezési tárgyak, munkafelületek megfelelőségét, tisztán tartásának lehetőségét is ellenőrzik.

Reméljük, Szekszárdon mindent rendben találnak, ha éppen erre járnának a revizorok.